Ballon d'Or - Van Dijk et Roberto Firmino enrichissent le contingent des Reds

Comme on pouvait s'y attendre, Virgil Van Dijk fait partie des postulants pour le prix du Ballon d’Or. Son coéquipier Firmino est également retenu.

Treize ans après Fabio Cannavaro, le Ballon d’Or va-t-il enfin revenir à un défenseur cette année ? Rien n’est moins sûr mais la candidature de Virgil Van Dijk offre de bonnes raisons d’y croire. Après avoir remporté le Trophée UEFA et échoué de peu dans la conquête de The Best, l’arrière néerlandais fait même partie des favoris pour la récompense individuelle suprême.

L’arrière central hollandais a été très en vue durant cette année 2019, jouant un rôle prépondérant dans le titre de champion d’Europe conquis par . Il s’est notamment distingué par sa statistique affolante dans les dribbles (aucun subi en phase à élimination directe de la compétition). Van Dijk est aussi derrière le renouveau des Oranje. A 28 ans, il incarne le prototype de l’arrière moderne, solide, rugueux et très intelligent.

Let's keep the rhythm! Five new #ballondor nominees!



Virgil van Dijk 🇳🇱

Bernardo Silva🇵🇹

Heung-min Son 🇰🇷

Robert Lewandowski 🇵🇱

Roberto Firmino 🇧🇷



Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/e8Ok8DCVOo — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

Van Dijk ne sera pas le seul joueur de Liverpool à postuler pour le Ballon d’Or Football. Dans la liste figurent également Alisson, Trent-Alexander Arnold, Georgio Wijnaldum, Sadio Mané et Roberto Firmino. Pour ce dernier, c’est une nouveauté et c’est loin d’être immérité. Le Brésilien a ébahi par sa classe et son sens du sacrifice l’Europe du football.

Le Sud-Coréen Son Heung Min est aussi cité pour la première fois. Le joueur de ne peut pas viser le trophée, mais c’est déjà un bel accomplissement pour lui. Et pour aussi le football asiatique, dont il est le seul représentant dans cette liste.

Enfin, Robert Lewandowski a aussi été nommé. Grâce à sa belle saison avec le et les très nombreux buts qu’il a empilés en ce début de saison, ce dernier retrouve la liste des 30 après avoir été snobé l’année dernière. Il lui sera difficile cependant de faire mieux qu’en 2015 lorsqu’il avait fini au pied du podium (4e).