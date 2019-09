Alexander-Arnold : "Seul Messi est plus créatif que Roberto Firmino"

L'arrière de Liverpool a souligné l'importance et la valeur de son coéquipier brésilien, même si celui-ci n'a pas les mêmes stats que Mané et Salah

Le défenseur de , Trent Alexander-Arnold, a encensé son coéquipier de club Roberto Firmino en affirmant qu'il est le "meilleur n ° 9 du football mondial" et estime que seul Lionel Messi le surpasse en créativité dans le jeu.

Le Brésilien a connu un très bon début de saison, avec déjà deux buts marqués en cinq matches de et aussi plusieurs prestations convaincantes. Même si ses statistiques personnelles ne sont pas ébouriffantes, l'ancien joueur de fait un bien fou à son équipe. En , les observateurs ne cessent de louer le travail qu'il abat, et le désignent comme le ciment nécessaire au bon fonctionnement du duo Mohamed Salah et de Sadio Mane pour les Reds.

Et il n'y a pas que les journalistes pour louer les efforts de Firmino sur le terrain. Trent Alexander-Arnold, son coéquipier, a aussi tenu à le souligner dans un entretien accordé au magazine officiel de Liverpool. "La qualité qu’il possède est incroyable. Il est l’un des meilleurs, sinon le meilleur, numéro neuf au monde. Nous ne l'échangerions pas pour un autre joueur", a-t-il confié.

"Il est tout pour nous. Nous avons besoin de Bobby pour continuer à jouer. Nous avons besoin de lui pour faire le lien entre les lignes. Sans lui, vous verrez tout ce que l'équipe manque. Cela montre à quel point nous avons vraiment besoin de lui."

Le défenseur des Merseysiders estime tellement Firmino qu'il a la certitude que seule la star argentine Lionel Messi est meilleure en tant que joueur créatif. “Vous auriez du mal à nommer un meilleur joueur de ce registre. Il y a évidemment Lionel Messi à Barcelone, mais il est hors catégorie", a-t-il jugé.

"Si vous parlez de la Premier League, je pense que Bobby est le meilleur et il est encore tellement sous-estimé pour ce qu'il fait pour l'équipe, a poursuivi le latéral droit. Peut-être que les deux autres attaquants, Sadio et Mo, marquent beaucoup de buts, mais ce que Bobby fait pour eux peut passer inaperçu. Il attire les défenseurs hors de position pour qu'ils puissent se mettre derrière eux et la façon dont il presse et récupère le ballon est implacable. Il est exactement ce dont nous avons besoin".

Aussi impressionnant que Firmino l’ait été durant les premières semaines, il devra se surpasser ce week-end lors du déplacement de Liverpool à . L'antre de Stamford Bridge ne réussit pas beaucoup aux champions d'Europe ces derniers temps.