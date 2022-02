Liverpool : Carragher voit Harvey Elliott comme le successeur de Salah

L'ancienne star de Liverpool Jamie Carragher a déclaré qu'il voyait en Harvey Elliott un joueur "spécial" qui pourrait un jour remplacer Mohamed Salah tout en inaugurant une nouvelle ère aux côtés de Diogo Jota et de la nouvelle recrue Luis Diaz.

Elliott a récemment fait son retour dans l'équipe de Liverpool après avoir subi une blessure au genou plus tôt dans la saison, marquant sa première apparition depuis cette blessure par un but en FA Cup.

Longtemps considéré comme l'un des jeunes talents les plus brillants du football anglais, Elliott aura désormais la chance de gagner un rôle régulier à Liverpool. Et Carragher le voit même devenir une star dans son club.

Un joueur spécial

Elliott a signé à Liverpool en 2019, en provenance de Fulham. Il a joué 15 fois pour les Reds, toutes compétitions confondues, après avoir passé la saison 2020-21 en prêt à Blackburn.

Carragher pense qu'au cours de l'année prochaine, il commencera à entrer dans les plans de Jurgen Klopp, ajoutant que le manager devra trouver un moyen de donner à l'adolescent le temps de jeu dont il a besoin pour vraiment atteindre son potentiel.

"Cela vous fait penser que Liverpool a un joueur spécial, pas seulement un bon joueur", a déclaré Carragher à GOAL.

"Vous pensez à son âge et vous pensez aux joueurs que nous avons eus à cet âge qui étaient vraiment spéciaux : Michael Owen, Robbie Fowler, Raheem Sterling, vous avez vu Trent réussir à cet âge. Parfois, vous voyez quelqu'un qui est tout simplement spécial.

"Il sera vraiment intéressant de voir comment Jurgen Klopp l'intègre et lui donne suffisamment de matchs d'ici la fin de la saison et aussi si cela aura un impact sur les affaires de Liverpool en été."

La plus grande affaire que Liverpool traite actuellement est le contrat de Mohamed Salah, car la star égyptienne se dirige vers sa dernière année.

Et Carragher dit qu'il croit qu'Elliott pourrait être le remplaçant à long terme de Salah sur l'aile, car Liverpool pourrait ne pas avoir besoin de dépenser une grosse indemnité de transfert pour faire venir une nouvelle version de l'Égyptien.

"Vous avez quelqu'un de vraiment spécial ici, peut-être en termes de remplacement de Mo Salah, si c'est la position dans laquelle il joue.

"Mo Salah va avoir 30 ans maintenant et nous espérons tous le voir signer un contrat, mais quand Mo Salah partira, vous aurez peut-être votre remplaçant tout prêt. Peut-être pas le même type de joueur, mais un gars qui joue à droite et qui arrive sur son pied gauche.

"Peut-être qu'il sera plus créatif ou peut-être qu'il aura moins de buts, qui sait, mais c'est définitivement un joueur spécial et, dans les 18 prochains mois, il faudra lui trouver une position dans l'équipe parce que les joueurs de cette qualité doivent jouer."

Les bons débuts de Diaz

Elliott n'est pas le seul joueur à avoir fait impression ces dernières semaines, puisque la nouvelle recrue Luis Diaz a pris un excellent départ à Anfield.

Klopp s'est extasié sur Diaz après avoir vu la recrue faire ses débuts en Premier League, affirmant qu'"il ressemble à un joueur de Liverpool", bien qu'il n'ait joué que deux matchs pour le club jusqu'à présent.

Diaz a déjà impressionné Carragher également, l'ancien défenseur de Liverpool se souvenant de la façon dont il jugeait les nouvelles recrues lorsqu'il était dans l'équipe.

"Il sera intéressant de voir à quelle vitesse Klopp intègre pleinement Diaz dans l'équipe, a déclaré Carragher. Je suis sûr qu'il aura ses minutes mais vous voulez faire un bon départ et je pense que, plus souvent qu'autrement quand j'étais un joueur, nous jugerions les joueurs très tôt avec la façon dont vous les avez vus à l'entraînement et comment ils se sont présentés.

"Le plus souvent, quand vous voyez un joueur de haut niveau, vous le voyez très tôt ou vous voyez les signes. Je pense que si vous faites venir un nouveau joueur et que vous ne voyez pas grand-chose au début ou quoi que ce soit d'excitant, je pense que c'est un problème pour la suite. Même si vous n'êtes pas à 100 %, il y a toujours des signes qui montrent qu'un joueur a quelque chose et c'est le cas de Diaz en ce moment."

Carragher a également repensé à certains joueurs qui n'ont peut-être pas connu un départ canon à Anfield, et il est toujours possible que Diaz ait besoin de temps pour s'adapter à la vie en Premier League.

L'international colombien n'est pas susceptible de détrôner Salah ou Sadio Mané tout de suite et peut avoir besoin de patience à certains moments, mais Carragher dit qu'il se souvient comment la patience a payé avec certains de ses coéquipiers les plus réussis.

"De nombreux joueurs ont eu besoin de temps à Liverpool. Didi Hamann était l'un d'eux et il est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il était peut-être l'un d'entre eux.

"Momo Sissoko, quand il est arrivé, a eu du mal à s'adapter, mais il est ensuite devenu un véritable pilier de l'équipe avec Xabi Alonso dans l'entrejeu. Il n'y en a pas eu beaucoup pour être honnête.

"Le plus souvent, les grands joueurs étrangers qui arrivent dans le championnat sont généralement ceux qui démarrent sur les chapeaux de roue et vous pouvez voir tout de suite qu'ils sont un joueur spécial, donc c'est toujours bon d'avoir ça."

Une nouvelle génération ?

Carragher estime que des joueurs comme Elliott, Jota et Diaz peuvent aider à faire émerger la nouvelle génération de Liverpool, qui devra inévitablement se reconstruire dans les années à venir.

Avec plusieurs stars de premier plan approchant les 30 ans, les Reds ont déjà commencé à préparer l'avenir, optant pour l'arrivée progressive de remplaçants qui serviront d'abord de doublures avant de prendre les rênes pour eux-mêmes.

"Cette équipe évolue", a déclaré Carragher, qui doit participer à la couverture de la Ligue des champions par CBS Sports et Paramount+ aux États-Unis cette semaine.

"Vous le voyez avec l'arrivée de Jota, [Ibrahima] Konaté derrière, [Kostas] Tsimikas qui met la pression sur {Andrew] Robertson, Diaz a 25 ans. L'équipe a évolué au cours des 18 derniers mois. La moyenne d'âge de l'équipe est en train de baisser car une grande partie de cette équipe est ensemble depuis quatre ou cinq ans.

"Ils ne vieillissent pas. Ils sont tous dans l'apogée de leur carrière, mais cela peut changer très rapidement. Dans 12 à 18 mois, ces joueurs auront plus de 30 ans.

"Je pense que Liverpool a fait de bonnes affaires, et il est question d'obtenir Carvalho de Fulham, un autre jeune joueur, et je m'attends à ce qu'un autre jeune joueur arrive cet été.

"Il n'y a pas eu de changements radicaux, mais l'intégration des joueurs s'est faite lentement, de sorte que l'on a l'impression de ne pas trop remarquer qu'il y a un changement de génération. C'est la meilleure façon de procéder, plutôt que de transférer ces trois joueurs et de les intégrer directement dans l'équipe. Jota a mis du temps à intégrer l'équipe, Konaté est en train de pousser Matip, je suis sûr que Diaz fera de même avec Mané. Qui sait combien de temps cela prendra, mais très vite, ils prendront de l'avance.

"Liverpool l'a fait d'une manière où on n'a pas l'impression qu'ils l'ont fait, mais quand vous voyez le business qu'ils ont fait, ça a vraiment abaissé l'âge et, dans 18 mois, j'ai l'impression que nous regarderons une équipe différente."