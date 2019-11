Liverpool-Brighton (2-1), Liverpool remercie Van Dijk

Liverpool a accroit ce samedi son avance en tête du classement de la Premier League en disposant de Birghton. Virgil Van Dijk a signé un doublé.

a porté ce samedi à 11 points son avance en tête de la anglaise en sortant victorieux de son duel contre . Manchester City avait calé auparavant face aux Magpies, et les Merseysiders n’ont pas manqué l’opportunité inouïe qui s’est présentée à eux. Ils l’ont emporté et le succès porte la signature de Virgil Van Dijk.

Le défenseur néerlandais était-il surmotivé à deux jours du verdict du Ballon d’Or ? On pourrait l’imaginer puisqu’il s’est offert une de ses toutes meilleures prestations depuis qu’il évolué en . De deux remarquables coups de casque (18e et 24e), réussis en l’espace de six minutes, il a offert un avantage de deux buts aux siens. Une efficacité maximale et sur laquelle les hommes de Jurgen Klopp se sont quelque reposés par la suite, même si Alex Oxlade-Chamberlain a manqué de tuer le match à l'heure du jeu.

31 - @LFC have equalled their longest ever unbeaten run in the top-flight, also going 31 games without defeat between May 1987-March 1988. Bulldozer. #LIVBHA — OptaJoe (@OptaJoe) November 30, 2019

Les champions d’Europe restent sur 11 matches sans le moindre clean sheet, et c’est une série qu’ils n’ont pas été en mesure de stopper. A dix minutes de la fin, et après qu’Alisson se soit fait expulser pour avoir touché le cuir de la main en dehors de sa surface, les locaux ont concédé un but de Lewis Dunk. À la suite de cette réduction, un vent de panique a parcouru les rangs des Reds, mais ils ont su faire passer la tempête sans rompre. Au final, ça leur a offert un 13e succès en 14 rencontres de championnat. Et cette victoire les rapproche un peu plus du titre de champion derrière lequel ils courent désespérément depuis 1990.