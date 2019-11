Ballon d'Or : Gerrard vote pour Van Dijk

L'ancienne gloire de Liverpool a fait son choix pour le Ballon d'Or. Malgré son admiration pour Messi, l'Anglais veut voir le défenseur l'emporter.

Le Ballon d'Or 2019 sera connu lundi prochain. Bien évidemment, même si Football a donné une liste de trente joueurs susceptibles de remporter la récompense individuelle suprême, des favoris se dégagent pour l'emporter. Et parmi eux, Lionel Messi, auteur d'une saison resplendissante sur le plan individuel avec le . L'Argentin a empilé les buts et les passes décisives mais a échoué en , devant uniquement se contenter de la .

Virgil Van Dijk et Sadio Mané font également des joueurs cités comme potentiels vainqueurs du Ballon d'Or 2019. Le défenseur néerlandais a réalisé une saison monstrueuse, n'étant pas une seule fois dribblé par un adversaire en un contre un, et étant l'un des grands artisans de la victoire de en Ligue des champions. Son coéquipier en club, Sadio Mané a lui aussi réalisé une superbe saison, terminant meilleur buteur de la et remportant la C1, menant le Senegal jusqu'en finale de la .

Van Dijk plutôt que Mané ou Messi

Forcément, ces trois joueurs divisent. Certains sont plutôt partisans de Lionel Messi pour ses statistiques individuelles, d'autres veulent voir un joueur de Liverpool l'emporter après la magnifique saison des Reds sur le plan européen, mais aussi en Premier League. Entraîneur des Rangers, Steven Gerrard, a été interrogé en conférence de presse après son match en Ligue Europa, sur son choix pour le Ballon d'Or et il a ouvertement affiché sa préférence pour Virgil Van Dijk.

"Virgil Van Dijk. Oui, à 100%. Je suis le fan numéro un de Lionel Messi, bien sûr. J'aime le joueur. Les chiffres obscènes dans son jeu en termes de passes décisives et de buts. Je suis vraiment un fan de Messi. Mais si vous parlez de constance d'un joueur sur une année, qui remporte la Coupe d'Europe et est absolument irréprochable à chaque performance, cela signifie que vous méritez de remporter le Ballon d'Or", a expliqué Steven Gerrard.

Un vote compréhensible de la part de l'ancien capitaine des Reds. Steven Gerrard préfère donc récompenser Virgil Van Dijk que Sadio Mané parmi les deux options possibles pour Liverpool. Pour rappel, le défenseur néerlandais a déjà remporté le titre de meilleur joueur de l'UEFA de l'année, mais a, en revanche, été battu par Lionel Messi pour le trophée The Best récompensant le meilleur joueur de l'année selon la FIFA. Autant dire que le suspens reste entier.