Newcastle-Manchester City (2-2) - Les Citizens lâchent encore du lest

Les Citizens de Pep Guardiola ne sont pas parvenus à l'emporter à Newcastle (2-2). Ils lâchent encore des points précieux dans la course au titre.

Longtemps tenu en échec, a cru s'imposer ce samedi sur la pelouse de en ouverture de la 14e journée de . Mais ils ont finalement concédé une nouvelle égalisation et le match nul (2-2).

Dès le début de la rencontre, les visiteurs prenaient progressivement le contrôle du ballon, une possession qu'ils ne lâcheraient bien sûr pas de la rencontre (plus de 75%). Une domination récompensée après 22 minutes quand, à la suite d'un contre favorable, David Silva talonait le ballon dans la course de Raheem Sterling, qui trompait Dubravka (22e).

Un avantage de courte durée puisqu'à peine trois minutes plus tard, Miguel Almiron et Jetro Willems combinaient côté gauche dans une défense citizen trop passive et le latéral égalisait (25e). Les joueurs de Pep Guardiola, privés de Sergio Aguero - blessé pour plusieurs semaines - peinaient à se montrer dangereux tandis que les Magpies misaient sur les contres, notamment par l'intermédiaire d'un Saint-Maximin très en jambes.

L'article continue ci-dessous

La main mise des Citizens était toujours présente au retour des vestiaires et les occasions finissaient pas venir. C'est d'abord Gabriel Jesus qui butait sur Dubravka (68e), avant que Bernardo Silva ne rate le cadre (72e). City poussait et finissait par trouver la faille grâce à une superbe demi-volée de De Bruyne depuis l'entrée de la surface (82e).

Mais Shelvey répondait au Belge d'une frappe magnifique de l'entrée de la surface à la suite d'un coup franc (88e). Les dernières minutes verront notamment Dubravka sauver les siens devant Sterling (90e+2), mais City ne parvenait pas à forcer le verrou une troisième fois.

Une bien mauvaise opération pour les Skyblues, qui pointent à huit points de et sont à égalité avec Leicester, qui n'a pas encore jouer. Ils pourraient même être dépassés par , qui reçoit .