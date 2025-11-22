Le déplacement de l’Olympique Lyonnais à Auxerre arrive dans un contexte délicat pour les deux équipes. Les Gones sortent d’un match renversant contre le PSG, perdu dans les derniers instants, tandis que l’AJA glisse dangereusement vers le fond du classement. Ce rendez-vous de la 13e journée promet donc un affrontement chargé d’enjeux, entre une formation lyonnaise en quête de souffle nouveau et une équipe bourguignonne qui cherche désespérément à enrayer une spirale inquiétante.

Lyon veut repartir de l’avant après sa frustration parisienne

Les Lyonnais abordent ce déplacement avec un mélange de regrets et de certitudes. Leur revers face à Paris (2-3) a laissé un goût amer tant la rencontre s’est jouée sur des détails. Pourtant, certains repères restent solides, notamment dans le secteur défensif. Les hommes de Paulo Fonseca ont su garder leurs cages intactes à six reprises depuis le début du championnat, un total équivalent à celui du PSG et de Strasbourg. À chaque fois, le même duo a débuté : Clinton Mata associé à Moussa Niakhaté. Aucun autre binôme en Ligue 1 n’a répété autant de clean sheets lorsqu’il a été aligné cette saison.

Ce socle a permis à Lyon d’accrocher plusieurs victoires importantes. L’équipe devra néanmoins retrouver de l’efficacité, car le moindre relâchement coûte cher dans une période aussi dense. Le déplacement à l’Abbé-Deschamps représente donc une opportunité de repartir sur des bases plus stables avant le déplacement chez Maccabi Tel Aviv Football Club jeudi en Ligue Europa.

Auxerre s’enfonce et joue gros devant son public

Côté bourguignon, la situation devient critique. Les joueurs de Christophe Pélissier restent bloqués depuis leur courte victoire sur Toulouse le 21 septembre. Depuis, l’AJ Auxerre n’a plus marqué le moindre but et a concédé quatre défaites consécutives. Une série lourde, qui met l’équipe au bord d’un triste record : seules trois formations ont enchaîné cinq revers sans marquer depuis janvier 2025 (Montpellier, Reims et Angers).

Ce passage à vide a propulsé Auxerre au dernier rang du classement. Le club espère pourtant un sursaut, surtout à domicile, où les supporters attendent une réaction forte. La saison passée, les confrontations entre Auxerre et Lyon avaient offert des matchs ouverts : un nul spectaculaire à l’aller (2-2) puis une victoire lyonnaise au retour (3-1). Cette année, l’AJA n’a plus vraiment le luxe de choisir son scénario : elle doit avant tout retrouver le chemin des filets.

Sur quelle chaine suivre le match Auxerre - Lyon ?

La rencontre entre l'AJ Auxerre et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce dimanche 23 novembre 2025 à partir de 15 h sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Auxerre - Lyon

Ligue 1 - Ligue 1 Stade de l'Abbé-Deschamps

La rencontre entre Auxerre et Lyon se tiendra ce dimache 23 novembre, à partir de 15h, au Stade Abbé-Deschamps d'Auxerre.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe d'Auxerre

L’AJ Auxerre ne part pas avec un effectif complet. Trois joueurs sont forfaits pour ce match : Francisco Sierralta, Marvin Senaya et Elisha Owusu. Le capitaine ou joueur cadre Owusu est touché, ainsi que des éléments défensifs importants, ce qui fragilise profondément la défense auxerroise.

La bonne nouvelle pour l’entraîneur Christophe Pélissier : le retour de Oussama El-Azzouzi, remis de sa blessure à la cheville. Cette reprise pourrait donner un peu plus de stabilité au milieu, une lueur d’espoir dans une période déjà compliquée.

Infos sur l'équipe de l'OL

De son côté, l’OL n’a pas non plus la partie facile. « Nous avons beaucoup de problèmes en ce moment… Il faut arriver à garder une concentration totale pendant 90 minutes même à l’extérieur, peu importe l’adversaire », a confessé le coach Paulo Fonseca en conférence de presse. Entre suspensions et blessés, son effectif est loin d’être au complet.

L’OL affiche une véritable pénurie avant le déplacement à Auxerre. Ruben Kluivert (cheville) et Rachid Ghezzal (problème aux ischios) sont forfaits. Plusieurs défenseurs manquent à l’appel : Nicolas Tagliafico, Hans Hateboer et Tyler Morton sont suspendus. Ainsley Maitland-Niles est malade depuis deux jours, et certains joueurs de retour très récemment (comme Pavel Šulc) ne sont pas assurés de tenir 90 minutes.

Cette cascade d’absences complique les plans de Fonseca, d’autant qu’il reste suspendu lui-même jusqu’au 30 novembre. La LFP lui interdit d’être sur le banc, dans le vestiaire ou dans le tunnel. Lyon, même affaibli, peut s’appuyer sur sa profondeur de banc. Une victoire ne choquerait pas, mais elle passe par de la discipline et des transitions rapides.

