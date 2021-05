L'Italie avec Verratti mais sans Kean à l'Euro

Roberto Mancini a dévoilé une liste des 28 convoqués pour l'Euro. Le Parisien Moise Kean n'en fait pas partie.

Roberto Mancini a communiqué une nouvelle liste de 28 convoqués pour la phase finale de l'Euro 2020, une liste dont Moise Kean ne fait pas partie et c'est une vraie surprise. L'attaquant, fraîchement sorti d'une excellente saison avec le PSG, reste à la maison, tout comme Raspadori de Sassuolo.

Meret remporte son duel avec Cragno comme troisième gardien de but, tandis que Toloi et Gianluca Mancini sont retenus.

#Nazionale

In attesa della lista per l’#Europeo, Mancini chiama 28 #Azzurri: domani il raduno a Roma.



La notizia https://t.co/RYlu0cWtku



Martedì si aggregheranno al gruppo anche Emerson e Jorginho.#VivoAzzurro pic.twitter.com/mV3QvB6F69 — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) May 30, 2021

Au milieu de terrain, il a pris Sensi, Pessina et Cristante, même si les conditions du joueur sont encore à évaluer. La plus grande surprise, comme mentionné, est l'attaque où Politano de Naples a été appelé à la place de Kean.

Par rapport aux 35 joueurs appelés pour le match amical contre Saint-Marin, sept éléments restent donc à l'écart: Cragno, Biraghi, Lazzari, Castrovilli, Grifo, Kean et Raspadori.

Emerson Palmieri et Jorginho, engagés jusqu'à hier dans la finale de la Ligue des champions remportée avec Chelsea, rejoindront le groupe le mardi 1er juin lorsque Mancini enlevera deux autres noms et remettra la liste finale de 26 joueurs à l'UEFA.

Aux microphones de 'Che tempo che fa', Roberto Mancini a commenté les décisions qu'il a prises avec ces mots: "Il était difficile de laisser six joueurs de côté maintenant et ce sera encore plus difficile de laisser deux autres joueurs à la maison plus tard. Je dois décider d'ici mardi à minuit. Il y a quelques joueurs qui ne sont pas à leur meilleur physiquement, donc nous avons quelques incertitudes".

La liste des 28 pré-convoqués italiens

Gardiens : Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Défenseurs : Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Milieux de terrain: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaquants : Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli).