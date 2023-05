Lionel Messi en Premier League ? Les clubs anglais se lancent à l'assaut de l'Argentin !

Lionel Messi est sur le point de prendre une décision sur son avenir, et des clubs de Premier League l'auraient approché.

Lionel Messi voit son contrat au Parc des Princes expirer le mois prochain, sans qu'aucune prolongation n'ait été envisagée pour l'instant. Alors que les discussions autour de son avenir font rage, notamment autour d'un retour romantique à Barcelone, Fabrizio Romano a rapporté que Messi prendrait une décision dans les prochains jours.

Messi entre l'Europe et l'Arabie Saoudite

Alors que le club saoudien Al-Hilal et l'Inter Miami (MLS) ont également fait part de leur intérêt par le passé, le média argentin Ole a révélé que plusieurs clubs anonymes de Premier League sont apparus comme des destinations potentielles. Comme on l'a vu, le retour de Messi au Barça - même s'il est encouragé par de célèbres noms blaugranas, anciens et actuels - est tributaire de la situation financière précaire du club.

Même avec les départs de Jordi Alba et de Sergio Busquets, le salaire exorbitant de Lionel Messi pourrait être trop élevé pour les règles strictes de la Liga. La Premier League, quant à elle, a des lois beaucoup moins strictes et une abondance de clubs riches, bien que les parties intéressées ne soient pas nommées.

Le Barça trop instable financièrement pour Messi ?

En outre, dans la foulée de l'article d'Ole, le média français Foot Mercato a affirmé que l'agent et père de Messi, Jorge, a accepté une offre record de la part du club saoudien Al-Hilal. Le montant total s'élèverait à 1,2 milliard d'euros sur deux ans, soit plus du double du salaire de l'éternel rival Cristiano Ronaldo à Al-Nassr.

Foot Mercato note que si l'option préférée de Lionel Messi serait un retour au Barça, l'instabilité financière du club catalan rend la perspective d'un transfert vers l'État du Golfe de plus en plus séduisante. L'avenir de Lionel Messi est encore totalement ouvert et plusieurs clubs peuvent encore emporter la mise.

Malgré cette incertitude, l'Argentin a tout de même réussi à inscrire 41 buts en 40 matches avec les Parisiens cette année, et a joué un rôle déterminant dans la défense du titre de Ligue 1 face à Strasbourg samedi dernier. La saison du PSG s'achèvera le 3 juin à domicile contre le Clermont Foot, ce qui sera probablement le dernier match de Messi avec le club de Ligue 1.