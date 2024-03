Lionel Messi, ça fait peur

Tata Martino a indiqué que Messi était forfait pour le match de la Coupe des champions de la CONCACAF, mercredi, en raison d'une blessure à la jambe.

Après la victoire 3-1 (5-3 en score cumulé) contre le Nashville SC, Martino a indiqué que l'Argentin serait probablement incertain ce week-end lors de la rencontre entre les Herons et D.C. United. Messi a été remplacé à la 49e minute du match, quatre minutes seulement après le début de la seconde période. Avant sa sortie, il avait inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la première mi-temps du match aller.

"Il est surchargé au niveau du postérieur droit. Nous ne voulons pas prendre de risque. Nous avons essayé de voir s'il pouvait tenir un peu plus longtemps, mais cela le gênait... J'imagine qu'il ne sera pas disponible pour le match de samedi (à DC United).

Une élongation pour Messi

Michelle Kaufman, du Miami Herald, rapporte qu'il s'agit d'une élongation des ischio-jambiers. À l'approche des deux matches amicaux internationaux avec l'Argentine, qui débuteront la semaine prochaine, le statut de l'homme fort des Herons, tant en club qu'en sélection, semble désormais incertain.

Il a récemment manqué la surprenante défaite 3-2 de l'Inter Miami contre le CF Montréal en raison de ce que Martino a décrit comme un "repos" pour l'octuple Ballon d'Or, mais beaucoup ont soupçonné que c'était en raison d'une blessure au tibia qui l'a fait figurer comme douteux sur le rapport des blessures du club quelques heures avant le match.

L'automne dernier, lorsque Messi a été mis à l'écart en raison d'une "poussée de tissu cicatriciel", il a manqué quatre matches pour l'Inter Miami. Les Herons n'ont pas gagné les six matches - toutes compétitions confondues - qui ont suivi. En 2024, leur seul match sans lui est aussi leur seule défaite toutes compétitions confondues.