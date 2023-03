"Lionel Messi aurait 15 Ballons d'Or s'il avait l'éthique de travail de Cristiano Ronaldo !" - Patrice Evra

Lionel Messi aurait déjà remporté 15 Ballons d'Or s'il avait la même éthique de travail que Cristiano Ronaldo, selon Patrice Evra.

La rivalité Messi-Ronaldo continue de diviser les fans et les experts. La victoire de Lionel Messi lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar avec l'Argentine et le départ du continent européen de Cristiano Ronaldo ont calmé les débats, mais les fans de l'un ne ratent jamais la moindre occasion de démonter l'autre, et cela marche dans les deux sens.

"Je suis amoureux de l'éthique de travail"

Autant dire qu'avec une énième élimination prématurée d'une équipe de Lionel Messi en Ligue des champions, les fans de Cristiano Ronaldo s'en donnent à coeur joie, et même certains anciens joueurs. L'ancien défenseur de Manchester United Evra préfère son ancien coéquipier à la star du Paris Saint-Germain et ne s'en cache même pas.

La seconde période de Cristiano Ronaldo à United s'est achevée par la résiliation de son contrat en novembre. Il évolue désormais dans la Pro League saoudienne avec Al-Nassr, mais Patrice Evra pense toujours qu'il devrait être considéré comme supérieur à Lionel Messi, malgré les derniers accomplissements de l'Argentin, dans la liste des plus grands joueurs de tous les temps.

"Je préfère Ronaldo à Messi parce qu'il travaille dur"

La légende de United a déclaré lors d'une apparition sur la chaîne YouTube FIVE de Rio Ferdinand : "Je veux expliquer pourquoi je dis toujours Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas parce que c'est notre frère, c'est parce que je suis amoureux de l'éthique de travail. J'ai l'impression que Messi, Dieu lui a donné un talent, alors que Cristiano a dû travailler pour l'avoir".

"Il avait le talent mais il a dû travailler pour l'avoir. Si Messi avait la même éthique de travail que Ronaldo, il aurait probablement 15 Ballons d'Or aujourd'hui. J'aime les gens qui travaillent dur, c'est pourquoi je préfère Ronaldo à Messi", a ajouté l'ancien international français. Après avoir mené l'Argentine à son troisième titre mondial au Qatar, Messi était pressenti pour remporter un huitième Ballon d'Or, un record, mais son élimination en Ligue des champions pourrait lui coûter ce titre.

Le joueur de 35 ans a été sacré meilleur joueur masculin lors des The Best FIFA Awards 2022, mais il a depuis subi une défaite en Ligue des champions avec le PSG, qui a été éliminé de l'édition 2022-23 du tournoi au stade des huitièmes de finale après une défaite 3-0 sur l'ensemble des deux matches contre le Bayern de Munich.

Cristiano Ronaldo, quant à lui, a remporté cinq Ballons d'Or au cours de sa carrière, avec des périodes brillantes à Manchester United, au Real Madrid et à la Juventus, mais on ne s'attend pas à ce que le joueur de 38 ans se batte à nouveau pour ce trophée après son départ pour l'Arabie saoudite. Ronaldo tentera de poursuivre sa belle carrière avec Al-Nassr contre Al-Ittihad, mercredi soir, en Pro League saoudienne. Messi devrait faire son retour avec le PSG contre Brest en Ligue 1 samedi.