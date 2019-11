L'intérim de Flick au Bayern prolongé

Après le brillant succès contre Dortmund, le Bayern a indiqué que Hansi Flick est maintenu dans ses fonctions de coach "jusqu'à nouvel ordre.

Hansi Flick restera entraîneur principal du "jusqu'à nouvel ordre" après la victoire 4-0 sur le Borussia Dortmund, a déclaré Karl-Heinz Rummenigge, le président du club, ce samedi. Lors de son premier match en comme responsable par intérim de l'équipe première, Flick a réussi à mener ses hommes vers un retentissant succès face à son grand rival. Deux buts de Robert Lewandowski, un de Serge Gnabry et un but contre son camp de Mats Hummels ont permis au Bayern de l'emporter 4-0 et valider haut la main une deuxième victoire d'affilée après celle récoltée contre l'Olympiacos en Ligue des Champions.

Le Bayern aurait sondé successivement Erik Ten Hag, Massimiliano Allegri, Jose Mourinho et Arsene Wenger dans sa quête d'un successeur à temps plein pour Niko Kovac. Wenger a annoncé vendredi qu'il s'entretiendrait avec le président Rummenigge la semaine prochaine. Cependant, il semble que Flick reste en charge pour le moment, Rummenigge déclarant à Sky: "Nous continuerons avec Flick jusqu'à nouvel ordre." Est-ce le score fleuve dans le Klassiker qui a convaincu l'état-major du club de miser sur la stabilité ? On peut l'imaginer.

Lorsqu'il a été demandé ensuite à Rummenigge si Flick serait toujours sur le banc lors de la prochaine sortie en face à Fortuna Dusseldorf le 23 novembre, il a répondu: "Oui, vous pouvez vous attendre à ça."