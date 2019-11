Bayern - Wenger out, Kovac pas remplacé avant la saison prochaine ?

Le technicien alsacien n’ira pas au Bayern. Et selon le tabloïd munichois TZ, aucun entraîneur ne remplacera Kovac avant la saison prochaine.

Arsène Wenger ne rebondira pas au . Le terrain a beau lui manquer, il ne devrait pas fouler celui de l’Allianz Arena avant un bon moment. Selon plusieurs sources, les dirigeants bavarois auraient tout simplement refusé sa candidature, mais d’autres évoquent un scénario différent.

Selon TZ, tabloïd allemand de la région munichoise, le technicien alsacien n’a tout simplement jamais été en contact avec le Bayern. Wenger n’aurait donc pas soumis de candidature, et les pensionnaires de n’ont donc pas pu la refuser.

Hans Flick jusqu'en juin ?

Qui dit vrai ? Dans le fond, peu importe. Les chemins sont différents, mais ils mènent à la même conclusion : Wenger ne remplacera pas Niko Kovac, licencié le week-end dernier après la claque reçue par le Bayern à Francfort (1-5).

Quelques jours plus tard en Ligue des Champions, le Bayern s’est imposé face à l’ (2-0) avec Hans Flick, l’adjoint devenu N°1, sur le banc. Et selon TZ, l’habituel second pourrait bien conserver le premier rôle jusqu’au terme de l’exercice ! L’idée des dirigeants bavarois serait de lui faire confiance jusqu’en juin, avant d’évaluer la situation et de recruter - ou non - un remplaçant.