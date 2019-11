Le Bayern applique son tarif contre le Borussia

Une nouvelle fois, le Bayern n’a fait qu’une bouchée de son rival, Borussia, en Bundesliga. Les Bavarois l’ont emporté sur un score sans appel de 4-0.

Bien que traversant une période très compliquée actuellement, le Bayern de Munich n’a pas eu de peines pour laminer son grand rival national du Borussia, ce samedi. Dans son fief de l’Allianz Arena, le champion d’ a complètement fait voler en éclats la bande à Lucien Favre. Au final, il y a eu quatre buts inscrits, et cela a débouché sur une véritable démonstration de force. Comme souvent ces dernières années à l’occasion de cette affiche.

La première période de ce match a pourtant été équilibrée et Robert Lewandowski a été le seul à trouver le chemin des filets. A la 17e minute, le Polonais a converti d’une tête décroisée un excellent centre du Français Benjamin Pavard, scorant pour la 11e journée d’affilée.

Le BVB est resté dans le coup jusqu’au début de la seconde période et une deuxième réalisation bavaroise signée Serge Gnabry. En conclusion d'un contre express, l’international allemand a surgi au second poteau pour cueillir un service de Thomas Muller après que Lewandowski se soit manqué sur sa reprise. A 2-0, il n’y avait plus qu’une seule équipe sur le terrain. Même s’il restait suffisamment de temps pour essayer de rebondir, Dortmund a totalement baissé les bras.

A la 76e minute, une nouvelle passe décisive de Muller a permis à Lewandowski de signer son 16e but de la saison, effaçant par la même occasion un record de l'illustre Gerd Muller qui datait d’il y a 51 ans. Ça faisait 3-0 puis 4 quand Mats Hummels, un ancien du Bayern, a scoré contre son camp. Un ultime affront pour les visiteurs au bout d’une soirée qui aura ressemblé à un vrai cauchemar.