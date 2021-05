L’Inter se rapproche du titre

Vainqueur de Crotone ce samedi, l’Inter a fait un pas important vers le titre de champion d’Italie.

L’Inter Milan est tout proche de monter sur le toit de l’Italie. La formation lombarde s’est retrouvée à deux points du sacre en l’emportant ce samedi face à Crotone à l’extérieur (0-2).

L’équipe d’Antonio Conte est même susceptible d’être championne dès dimanche. Pour cela, il faudrait que l’Atalanta Bergame, son poursuivant au classement, manque de l’emporter contre Sassuolo.

L’Inter n’avait plus remporté le moindre Scudetto depuis l’année du titre en 2010 sous les ordres de José Mourinho. Un long passage à vide et qui est sur le point de prendre fin. Ça serait on ne peut plus mérité au vu de la magnifique saison que cette formation réalise. Elle reste d’ailleurs sur 18 matches sans le moindre revers en Serie A. Et au total, il n’y a que deux défaites sur tout l’exercice.

L'Inter sacrée dès demain ?

Contre la lanterne rouge Crotone, les Intéristes ont quand même dû attendre ce samedi avant de trouver la faille. Ce n’est qu’à la 69e minute qu’ils ont ouvert le score par le biais de Christian Eriksen. En fin de rencontre, Achraf Hakimi a scellé la victoire des siens. La 25e de la campagne.

Le succès du jour de l’Inter Milan signifie également que la Juventus ne sera pas couronnée cette saison. Et c’est une première depuis 2012. Les Bianconeri régnaient en effet sans discontinuité sur l’Italie depuis neuf ans. Cette saison, ils ne finiront pas champions et ils ne sont même pas sûrs de participer à la prochaine Ligue des Champions.