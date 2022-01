Lingard veut quitter Manchester pour Newcastle

La proposition de prêt de Jesse Lingard de Manchester United à Newcastle United est dans une impasse en raison des conditions financières de l'accord entre les deux clubs, laissant le milieu de terrain frustré par la situation et se sentant laissé tomber par son club actuel.

L'international anglais, qui a excellé lors d'un prêt à West Ham United dans la seconde moitié de la saison dernière, est mécontent de son manque de temps de jeu cette saison à Old Trafford et veut absolument partir avant la fin du mois afin d'avoir des matchs à son actif pour le reste de la saison, dans le but d'impressionner Gareth Southgate avant la Coupe du monde au Qatar.

Newcastle veut Lingard

Newcastle souhaite donner cette opportunité au joueur de 29 ans et le considère comme un élément important de son plan pour éviter la descente. Cependant, United n'est pas d'humeur à offrir Lingard et est bien conscient de sa valeur potentielle pour les Magpies.

Les Red Devils ont déjà bloqué les départs potentiels de Lingard vers des clubs qu'ils considèrent comme des concurrents plus directs, notamment West Ham et Tottenham Hotspur, mais les questions relatives à un éventuel transfert à St James' Park sont purement financières. L'offre sur la table est généreuse, mais United cherche à soutirer tout ce qu'il peut aux nouveaux riches propriétaires de Newcastle.

Newcastle proposerait un prêt à hauteur de six millions de livres pour accueillir Lingard jusqu'à la fin de la saison, et couvrirait également l'intégralité de son salaire (deux millions de livres supplémentaires). Manchester United, cependant, cherche à obtenir un bonus en plus de cela, déclenché si les Magpies évitent la relégation, ce qui porterait l'accord entre 16 et 20 millions de livres, selon le rapport que vous croyez.