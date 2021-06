Lineker : "Mbappé peut égaler Ronaldo mais pas Messi"

L'ancienne gloire anglaise, Gary Lineker, estime que Kylian Mbappé ne sera jamais de la dimension de Lionel Messi.

Gary Lineker pense que Kylian Mbappé peut atteindre le mêmes niveau que Cristiano Ronaldo, mais pense que Lionel Messi a atteint une dimension qu'aucun autre joueur ne peut atteindre.

Après avoir remporté le titre du meilleur buteur de la Ligue 1 pour la troisième fois consécutive en Ligue 1 et connu une autre saison exceptionnelle, le prodige de Bondy se dirige vers le Championnat d'Europe en tant que l'un des meilleurs attaquants du football.

"Mbappé doit avoir cette faim sur 20 ans"

Et Lineker estime que Mbappé, dont le nom continué à être cité au Real Madrid, est déjà un phénomène mondial. En même temps, il pense qu'un séjour en Liga ne peut que l'aider à grandir. "Mbappé est déjà une superstar mondiale qui est le plus susceptible de succéder à Ronaldo, mais pas Messi - car l'Argentin peut faire des choses que personne d'autre ne peut faire tout simplement", a déclaré Lineker à Goal.

"En termes de talent, cela ne fait aucun doute. Il s'agit plutôt de savoir s'il (Mbappé) a la même volonté de poursuivre sa carrière sur 17, 19 ans comme les deux autres (Ronaldo et Messi). C'est assez remarquable et il faut quelque chose de spécial pour le faire. En termes de capacités, il pourrait continuer à faire ces choses avec le Real Madrid. A-t-il besoin de quitter le PSG pour assouvir ses ambitions de grandeur ? Peut-être, je ne sais pas".

"On parle toujours de passage de témoins. Nous l'avons vu en Ligue des champions mais je pense que c'était plus parce que Barcelone et la Juventus ont des équipes faibles en transition en ce moment. Messi, durant cette année civile, a marqué plus et obtenu plus de passes décisives que n'importe qui d'autre Ronaldo marque toujours de nombreux buts. Ils sont phénoménaux", a poursuivi l'ex-international anglais.

Lineker a ensuite conclu en exprimant son espoir de voir un jeune anglais émerger parmi les joueurs hors norme. "Nous avons vu Erling Haaland et Mbappe briller en Ligue des champions et nous le reverrons à l'Euro, avec Mbappé. Espérons aussi avec un ou deux gars d'Angleterre comme Phil Foden, Mason Mount et Jadon Sancho [qui vont bien]. J'aime Sancho et je pense que les gens seront surpris de voir à quel point il est bon sans regarder autant de football étranger. Je suis enthousiasmé aussi par Jude Bellingham, Nicolo Barella également. Il y a aussi beaucoup de qualité au sein de l'équipe de France."