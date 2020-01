Linas-Montlhéry-PSG (0-6) - Un penalty concédé… et un festival pour Cavani et Sarabia

Le PSG s’est (très) rapidement fait peur en première période avant de dérouler. Cavani et Sarabia ont chacun inscrit un doublé.

Un PSG à réaction. Ainsi pourrait-on résumer, en caricaturant, la prestation du ce dimanche sur la pelouse de Linas-Montlhéry (6-0), dans le cadre des 32es de finale de la . Car oui, les hommes de Thomas Tuchel ont eu du mal à entrer dans leur match contre les pensionnaires de R1.

Lutumba retarde l'échéance

Enfin, ils ont plutôt eu du mal à concrétiser. Car Sarabia, Aouchiche ou encore Cavani auraient pu le faire dès l’entame mais ces derniers ont buté sur Lutumba, le portier adverse. En revanche, celui-ci n’a rien pu faire contre Aouchiche et sa feinte de frappe parfaite à bout portant pour ouvrir le score (31e).

Par la suite, tout s’est enchaîné rapidement. Lutumba a d’abord réalisé une nouvelle parade devant Cavani avant que Linas-Montlhéry… n’obtienne un penalty pour une faute de Dagba dans la surface (39e) ! Le public reprenait espoir, mais il le perdait dans la foulée lorsque Rico arrêtait la tentative de Kanouté. D’autant plus que le portier parisien relançait assez vite pour permettre à Cavani de faire le break au bout de l’action (41e) !

Choupo participe à la fête !

D’un potentiel 1-1, Linas-Montlhéry est passé au 0-2. La pause pour digérer et puis… le festival ! Lutumba sauvait une nouvelle fois les siens dans les pieds de Cavani, avant que le Matador ne marque en position de hors-jeu. Un but logiquement refusé, mais le suivant, sur un caviar de Draxler, était bien accordé (61e) !

Deux minutes plus tard, le buteur se transformait en passeur pour Sarabia (63e), et l’Espagnol y allait également de son doublé grâce à une belle frappe en lucarne (69e). Affaire classée ? Non, Choupo-Moting, fraîchement entré en jeu, participait également à la fête avec un but de renard (87e). De quoi faire des heureux !