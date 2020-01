Linas-Montlhéry-PSG (0-6) : Cavani retrouve un peu le sourire

Titulaire pour la première fois depuis le 9 novembre et capitaine, Edinson Cavani a inscrit ses 4e et 5e buts de la saison ce dimanche à Bondoufle.

"Pour Edi, je l'ai déjà dit. C'était dur pour lui d'être blessé. Il a perdu le rythme, les autres ont super bien joué. Mais il est là, dans un bon état d'esprit, et tout le monde doit se préparer de la meilleure façon afin d'être prêt quand on en a besoin." Samedi, en conférence de presse, Thomas Tuchel avait fait passer un message aux habituels remplaçants. Il a été reçu cinq sur cinq par l'attaquant uruguayen Edinson Cavani, capitaine et buteur pour la 4e et 5e fois de la saison ce dimanche contre les amateurs de Linas-Montlhéry (R1), en 32es de finale de la (victoire 6-0).

Chef de meute d'une attaque remaniée en l'absence de Neymar, Kylian Mbappé et Mauro Icardi, le "Matador" a endossé son rôle de leader avec sérieux. Sa première frappe est passée largement au-dessus (14e), mais la seconde a fait mouche sur une excellente combinaison avec Julian Draxler conclue du gauche à ras-de-terre après que Linas, sur un penalty de Kanouté repoussé par Rico, ne soit passé tout près de l'égalisation (0-2, 41e).

Déjà d'accord avec l'Atlético ?

La doublette Draxler-Cavani a plutôt bien fonctionné. Elle a fait mouche une nouvelle fois après la pause pour le doublé de Cavani, de près, sur un service de l'Allemand (0-3, 61e). C'était avant que le meilleur buteur de l'histoire du PSG ne se mue en passeur pour le 4e but de son équipe, inscrit par Pablo Sarabia (0-4, 64e). L'ancien Sévillan y est d'ailleurs allé de son doublé également quelques minutes plus tard (0-5, 69e).

Edinson Cavani n'avait plus démarré un match avec le PSG depuis le 9 novembre à Brest (1-2). Sur les trois derniers mois, il n'avait marqué qu'une seule fois sur un penalty inscrit en contre (5-0), le 11 décembre.

Il a retrouvé un petit peu le sourire l'espace d'une soirée, signant au passage le maillot d'un jeune supporter entré sur la pelouse en première période. Le tout sous le regard de son demi-frère et agent, Walter Guglielmone, alors que les rumeurs d'un départ vers l'Atletico de Madrid se font insistantes. Sky Italia parlait même d'un accord entre le club espagnol et Cavani pour un contrat de deux ans à la fin de la saison. La suite d'une feuilleton qui devrait animer les prochaines semaines, voire prochains jours, même si la fin de l'histoire semble déjà en grande partie écrite : un départ libre du "chouchou du Parc" l'été prochain.

Benjamin Quarez, au Stade Robert Bobin (Boudoufle).