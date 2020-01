PSG, Thomas Tuchel : "Paredes et Cavani ? Je pense qu'ils resteront avec nous"

L'entraîneur parisien était en conférence de presse avant le premier match du PSG en 2020 dimanche (20h55) contre Linas-Montlhéry en Coupe de France.

Le PSG lancera son année 2020 dimanche avec un 32e de finale de contre les amateurs de Linas-Montlhéry, pensionnaires de R1 (6e division française). Avant ce match, qui se jouera à Bondoufle, en région parisienne, Thomas Tuchel était en conférence de presse ce samedi au Camp des Loges. L'occasion d'évoquer cette rencontre, la reprise, mais aussi le mercato, et notamment l'avenir de Leandro Paredes et Edinson Cavani.

La reprise et les absents

Thomas Tuchel : J'ai retrouvé mes joueurs avec un bon état d'esprit. On a repris avec de la qualité et une bonne atmosphère. Pour demain (dimanche), il manquera Kimpembe, Abdou Diallo (suspendu) et Thiago Silva, trois défenseurs centraux. Mais tous les autres sont disponibles.

Le PSG favori à Bondoufle

Nous sommes les favoris, c'est clair, mais on va jouer avec respect et sérieux. On veut gagner. J'attends que l'on gagne et c'est à nous de retrouver le rythme. (...) Pour montrer notre respect (à l'adversaire), on devra jouer sérieusement, pour nous, afin de retrouver notre faim de gagner. C'est un match de coupe, un match décisif et nous sommes là pour l'emporter. Il sera nécessaire de retrouver nos principes de jeu. C'est le défi.

Du temps de jeu pour les jeunes dimanche ?

Je n'ai pas encore décidé, mais c'est la coupe. C'est une possibilité. Ils auront peut-être l'occasion de se montrer, mais ce n'est pas parce qu'on joue une équipe de 6e division, et qu'on pense que c'est facile, qu'on doit les faire jouer. Ils ont mérité d'être avec nous, on est très contents d'eux. Ils progressent bien pendant chaque entraînement. Ils ont la possibilité de jouer, mais on doit décider demain matin. Pas maintenant.

"Pas nécessaire que des joueurs partent ou arrivent cet hiver"

Le mercato hivernal

Tout peut arriver dans le foot, mais je n'ai rien demandé. J'adore l'équipe et mes joueurs. J'aime travailler avec eux, on a trouvé une bonne complicité. Ce n'est pas nécessaire que des joueurs partent ou arrivent. Si des joueurs arrivent, pourquoi pas. Mais comme Leonardo l'a dit, il parle de ça, et moi je m'occupe de mes entraînements. Je suis calme avec ça.

L'avenir de Paredes et Cavani

Leo Paredes a joué beaucoup pendant la dernière phase de la saison. Il a montré qu'il était capable d'être un joueur important et d'avoir beaucoup d'influence dans notre jeu. Pour Edi (Cavani), je l'ai déjà dit. C'était dur pour lui d'être blessé. Il a perdu le rythme, les autres ont super bien joué. Mais il est là, dans un bon état d'esprit, et tout le monde doit se préparer de la meilleure façon afin d'être prêt quand on en a besoin. J'ai confiance en eux et je pense qu'ils resteront avec nous. Ce n'est pas nécessaire d'imaginer autre chose.

Les vacances de Neymar et son état de forme

Mes joueurs ont tous suivi un programme individuel et je sais que Ney l'a fait avec ses préparateurs physiques. Il a montré qu'il avait fait les choses (qu'on avait demandées, ndlr). Il est revenu super fiable, avec un bon état d'esprit. Il a eu des vacances comme les autres, c'est fait pour profiter aussi et je ne me prends pas la tête avec ça. (...) Il peut jouer (dimanche), mais on n'a pas encore décidé. Il y a beaucoup de matches. On décidera demain matin.

"Des blessures vont arriver, c'est comme ça..."

La gestion des "petits bobos"

On a fait des tests pour gérer les minutes dans les prochaines semaines. Mais on a un grand groupe maintenant, à peu près 23 joueurs aux entraînements. On a la possibilité de gérer les minutes dimanche et mercredi (contre Saint-Etienne). Mais on va aussi jouer deux fois contre en très bientôt. C'est une équipe très forte, avec un nouvel entraîneur (Robert Moreno, ndlr). C'est compliqué et pour cela c'est aussi nécessaire de retrouver le rythme. On ne peut pas uniquement gérer les minutes. On doit retrouver notre état d'esprit et une atmosphère. C'est toujours plus simple si l'on gagne. On doit aussi s'adapter à la situation et aux états physiques des joueurs. On fera ça sur la première semaine, jusqu'à Monaco, et ensuite ça recommencera et il sera nécessaire de gagner à nouveau en pour garder notre première place. Mais on veut aussi gagner dimanche et mercredi.

Le calendrier et les risques de blessures

À mon avis, on joue trop et on n'a pas assez de temps pour récupérer. On n'a pas assez de jours libres, et pas non plus suffisamment de jours pour préparer les joueurs afin d'éviter d'éventuelles blessures. On fait tout pour protéger les joueurs, mais honnêtement je pense que des blessures vont arriver. C'est comme ça même si on fait tout pour contrôler. Mais j'espère qu'on arrivera avec Ney et Kylian (Mbappé) en bonne forme parce que ça a une grande influence sur nos performances. Et si on veut gagner dans nos compétitions, l'emporter contre Dortmund aussi, ce sera nécessaire. (...) C'est difficile et il faut trouver le bon compromis.