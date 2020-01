PSG - Edinson Cavani à l'Atlético en juin prochain ? L'accord serait total !

Selon les informations de Sky Sports, Edinson Cavani serait d'ores et déjà tombé d'accord avec le club espagnol sur les bases d'un contrat de 2 ans.

Le départ d’Edinson Cavani vers l’Atlético de Madrid se précise encore un peu plus. Alors que la radio Cadena Cope annonçait samedi que les responsables du club espagnol étaient passés à l’offensive pour tenter de boucler le deal, c'est désormais au tour de Sky Sports via Gianluca Di Marzio d'aller encore plus loin : à la fin de son contrat, en juin prochain, l'Uruguayen s'engagerait pour deux saisons chez les Colchoneros, avec qui l'accord serait total.

Edinson Cavani devrait finir la saison avec le Champion de

Une information qui vient confirmer les récents bruits de couloir faisant état d'une volonté de l'attaquant d'honorer son contrat dans la capitale, lui qui est le meilleur buteur de l'histoire du . Si la place de titulaire est occupée par un Mauro Icardi impressionnant depuis son arrivée en prêt en provenance de l' , Edinson Cavani devrait donc rester, comme l'avait annoncé Thomas Tuchel en conférence de presse, samedi.

"Pour Edi (Cavani), je l'ai déjà dit. C'était dur pour lui d'être blessé. Il a perdu le rythme, les autres ont super bien joué. Mais il est là, dans un bon état d'esprit, et tout le monde doit se préparer de la meilleure façon afin d'être prêt quand on en a besoin. J'ai confiance en eux et je pense qu'ils resteront avec nous. Ce n'est pas nécessaire d'imaginer autre chose", avait-il déclaré à propos de son attaquant et de Leandro Paredes, au Camp des Loges.