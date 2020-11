Linares confirmé à la tête de Dijon

Après avoir assuré l’intérim suite au limogeage de Stéphane Jobard, David Linarès a été intronisé ce jeudi coach du DFCO à titre définitif.

Ca sera la toute première expérience de Linarès en tant que coach de l’équipe professionnelle masculine. Jusque-là, il avait occupé le rôle d’adjoint, celui de l’entraineur de la réserve, ainsi que coach des féminines. C’est aussi un ancien joueur du club puisqu’il avait porté les couleurs de la formation bourguignonne entre 2005 et 2010.

est actuellement lanterne rouge de la avec quatre points pris en dix journées. L’équipe n’a toujours pas récolté le moindre succès.

Pour sa première sur le banc, Linarès avait réussi le pari de ramener un nul du . C’est ce qui a certainement convaincu ses dirigeants de lui faire confiance à plus long terme.

