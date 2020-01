Lille-PSG : Marquinhos, Bernat et Kehrer forfaits, Cavani et Kurzawa ne feront pas le déplacement

Thomas Tuchel devra se passer de Marquinhos, Bernat et Kehrer ce dimanche pour le déplacement à Lille. Cavani et Kurzawa ne seront pas convoqués.

Présent en conférence de presse ce samedi à la veille du déplacement à pour la 21e journée de , Thomas Tuchel à confirmé les forfaits de Marquinhos, sorti à Reims cette semaine et absent trois semaines, Juan Bernat et Thilo Kehrer.

"On est déçus d'être privé de Marquinhos et Juan Bernat aujourd'hui. On peut seulement dire qu'on fait tout notre possible chaque jour pour contrôler la situation. On parle toujours des blessés, mais c'est difficile à anticiper", a déclaré le technicien allemand, qui a également précisé que Thilo Kehrer, déjà absent de longues semaines en première partie de saison, était en phase de reprise.

De leur côté, Edinson Cavani et Layvin Kurzawa, qui font respectivement l'objet d'offres de la part de l' et de la , ne seront pas convoqués pour le déplacement dans le Nord de la .

"Avec Layvin (Kurzawa), la situation est très récente. C'est arrivé avant-hier et je pense qu'il est nécessaire qu'on réfléchisse pour trouver une solution. C'est pour ça qu'il ne fera pas le déplacement demain, à Lille, comme Edi", a précisé Tuchel à propos de ses deux joueurs.