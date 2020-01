Mercato, PSG - Tuchel : "Tout n'est pas clair" pour Kurzawa et Cavani, qui n'iront pas à Lille

L'entraîneur du PSG va laisser Layvin Kurzawa et Edinson Cavani au repos ce weekend. Leur avenir au club reste incertain.

L'adversaire :

Thomas Tuchel : On s'attend à un match difficile contre la meilleure équipe du moment à domicile. On va affronter un adversaire discipliné avec beaucoup de qualités offensives. Osimenh et Ikoné sont très forts ensemble. J'espère vraiment qu'on sera prêts pour demain (dimanche).

La défaite 5-1 la saison dernière

On a fait un bon match jusqu'au carton rouge de Juan (Bernat). Puis on a pris des buts. On avait la possibilité d'être champion avec presque 20 points d'avance. Ce n'était pas le bon moment pour les affronter, mais ça n'aura aucune influence pour le match de demain.

L'avenir de Kurzawa

Ce n'est pas décidé. Il y a des choses entre les clubs et Layvin, mais il est là, il est notre joueur. Aujourd'hui, tout n'est pas clair et on a décidé qu'il ne sera pas avec le groupe pour demain afin de réfléchir et de gérer certaines choses. C'est un petit peu la même chose avec Edi (Cavani). Il a fait l'entraînement avec nous ces derniers jours, mais la situation n'est pas claire non plus pour lui. Et pour ça, il ne sera pas disponible pour demain.

La fin de mercato (suite)

Avec Layvin (Kurzawa), la situation est très récente. C'est arrivé avant-hier et je pense qu'il est nécessaire qu'on réfléchisse pour trouver une solution. C'est pour ça qu'il ne fera pas le déplacement demain, à Lille, comme Edi. (...) Mais je reste calme.

Les blessures

On est déçus d'être privé de Marquinhos et Juan Bernat aujourd'hui. On peut seulement dire qu'on fait tout notre possible chaque jour pour contrôler la situation. On parle toujours des blessés, mais c'est difficile à anticiper.

Déjà tourné vers Dortmund ?

J'ai l'impression qu'il n'y a que vous qui pensez à Dortmund. Je n'ai pas parlé de ça avec mon staff et les joueurs. Ici, comme au Parc des Princes, on ne parle pas de Dortmund. On parle de Pau, on parle de Lorient. Ce n'est peut-être pas bien pour vous, mais c'est la réalité.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.