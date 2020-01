Lille-PSG, Angel Di Maria : "Pas de discussions" pour une prolongation

L'Argentin, sous contrat avec le PSG jusqu'en 2021, était en conférence de presse ce samedi au Camp des Loges.

Une prolongation au PSG ?

Angel Di Maria : Pour l'instant non. Il n'y a pas de discussions. Je ne pense pas à ça, il me reste un an et demi de contrat, je reste clame. Je suis tranquille par rapport à ça. Je le dis depuis le premier jour. J'espère que le PSG sera mon derrnier club en Europe. J'espère que ce sera le cas et ensuite je retournerai jouer en .

Les "4 Fantastiques"

L'histoire des "4 Fantastiques", c'est surtout vous les journalistes qui avez commencé à en parler. Mais nous, on essaye de travailler le plus possible. Il y a beaucoup de monde en attaque, et on n'est pas que quatre dans l'équipe non plus. Je suppose que si le coach (Thomas Tuchel) a décidé de mettre cette compo, c'est parce qu'il y a beaucoup de qualité et de quantité en attaque. Mais l'objectif de tout le groupe, c'est toujours d'être à 100%.

Le déplacement à Dortmund

Il y a encore beaucoup de temps avant ce match. Pour l'instant, on ne pense qu'à nos matches du moment. La est un objectif important pour nous, mais il y aura d'autres défis avant de penser à Dortmund.

Les risques de blessures

On travaille tous les jours pour être à 100% et ne pas avoir de soucis physiques. C'est vrai qu'on enchaîne tous les trois jours, qu'on a pas mal de blessés en ce moment, mais on se prépare au mieux au quotidien. Ce n'est pas facile d'éviter les blessures, mais on fait le nécessaire pour ne pas en avoir.

Edinson Cavani

Je crois que Edi est un joueur du club. Il est à 100% avec le PSG. Il a été blessé, il est revenu, puis il a rechuté. Lors des derniers entraînements, il a encore ressenti une gêne. Il est mieux quand même. Et pour son avenir ? C'est entre le club et lui. Le plus important, c'est que tout le monde soit heureux.

Sa situation en sélection argentine

Je n'ai pas de message à passer à mon sélectionneur. Je dois montrer un certain niveau sur le terrain pour être sélectionné. Je suis dans l'un des meilleurs clubs du monde, je travaille pour être appelé, mais je n'ai rien à dire ailleurs que sur le terrain.

Thomas Tuchel

Je suis très content. Il me montre sa confiance et il l'a montré dès mon arrivée. Avant la 2018, il était venu me parler pour que je prolonge mon contrat. C'est ce que j'ai fait directement. Je sortais d'une saison difficile avec Unai (Emery). On m'avait dit que je jouerai, et j'ai moins joué. Il fait partie de ces entraîneurs qui me donnent de la confiance, ça me permet d'être à mon meilleur niveau.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.