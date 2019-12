Lille-Montpellier 2-1, Le LOSC enchaîne

Sur une série de trois succès de rang en Ligue 1, le LOSC en a signé un 4e aux dépens de Montpellier ce vendredi (18e journée).

C'est à la 37e minute que l'arbitre sifflait penalty suite à une faute de Rulli sur Osimhen qui, grâce à une inspiration de Jonathan Ikoné dans le dos de la défense, partait seul vers les cages adverses.

Un Jonathan Ikoné qui ne laisse aucune chance à Rulli en le prenant à contre-pied pour donner un sens à la domination des Dogues au meilleur moment du match. reste cependant dangereux et aura d'ailleurs le loisir de le montrer dans le second acte.

, qui restait, sur une série en cours de 3 victoires consécutives en avant cette rencontre, verra les Héraultais égaliser à la 75e minute et Cristophe Galtier pourra blâmer une mauvaise relance de sa défense, sur laquelle Souquet s'empare du cuir sur le côté droit et réussit un centre tendu au point de penalty prolongé du crâne par Mollet vers Delort.

L'international algérien esseulé au second poteau, n'a plus qu'à pousser le cuir au fond pour permettre au MHSC de recoller. Toujours à la recherche de son premier succès loin de la Mosson, Montpellier concédera un nouveau but à 5 minutes du terme par Renato Sanches. Trois minutes plus tard, les Dogues obtiendront un nouveau pénalty, mais cette fois, Rulli sauvera les siens sur la tentative d'Osimhen.

2-1, score final. Lille enchaîne tandi que le MHSC reste en quête de son premier succès à l'extérieur.