Lille, Gérard Lopez : "Pas un match en bois"

Le propriétaire du LOSC a assuré que son équipe va jouer à fond le match de C1 face à Chelsea et aimerait rejouer la compétition l'an prochain.

n'a pas démérité cette saison en , mais les Dogues ont souvent laissé filer des matches par manque d'expérience. Résultat, l'équipe de Christophe Galtier ne compte qu'un point après cinq journées dans un groupe composé de l' , et Valence. Le LOSC est d'ores et déjà éliminé de toutes compétitions européennes mais entend soigner sa sortie ce mardi soir sur la pelouse de Stamford Bridge.

Dans une interview accordée à L'Equipe, Gérard Lopez a assuré que Lille ne va pas prendre à la légère le match contre Chelsea : "Vous m'imaginez dire à mes joueurs : "On va y aller mollo face à Chelsea !''. Il y a ce stade, ce club majeur depuis dix ans, la musique de la Ligue des champions... Ils vont jouer, y aller. Notre réflexion ne se jouera pas sur l'intensité à mettre. Ce sera une gestion psychologique. Mais ce ne sera pas un match en bois".

"Personne n'avait l'expérience de la C1 au LOSC"

L'article continue ci-dessous

Le propriétaire de Lille a confirmé qu'il vise la deuxième place en cette saison : "Oui. L'objectif est d'être européens. Dans européens, il y a la deuxième place. La C1 nous a fait du bien. Au niveau du rythme, de l'intensité. Des joueurs ont grandi : Soumaré, Djalo, Gabriel, Osimhen, Renato. Ça nous donne une équipe plus forte en Championnat qui a encore des problèmes de finition à l'approche des 16 derniers mètres. Mais ça va venir, j'en suis sûr. On ne se bat pas contre le PSG, qui va bientôt décoller. L'OM a la chance, qui était la nôtre la saison passée, de ne pas disputer de Coupe d'Europe".

Gérard Lopez est satisfait de sa première année en C1 et espère y retourner vite : "Le bilan ? Celui d'un élève très doué, capable d'apprendre, que l'on a mis dans une classe supérieure mais qui n'a pas eu la maturité pour s'intégrer. L'ensemble du club n'avait pas la connaissance de la C1. Une surprise était possible. On a cherché à produire du jeu pour faire la différence. À part l'Ajax lors du premier match (0-3), les autres cherchaient à ne pas prendre de but. En assumant leurs temps faibles et le fait de laisser l'adversaire dominer par séquences. Notre problème, c'est que l'on s'est toujours dit : ''On va se créer des occasions''. On n'a pas eu de vice. Cette expérience, personne ne l'avait au LOSC. L'OL n'est pas au top en L1, mais il est toujours en mesure de se qualifier pour les huitièmes de C1. C'est l'expérience".

"On a envie d'y revenir. Dès la saison prochaine ? La saison passée, on n'avait pas la Coupe d'Europe mais on avait fait une préparation estivale exceptionnelle. L'été dernier, on a connu les blessures, les arrivées tardives, les états de forme disparates. Et la C1 a commencé en septembre. Certains joueurs n'étaient pas au niveau de la saison passée. Maintenant que la C1 se termine, ils y reviennent. Et on a Renato (Sanches), Xeka et Yazici", a conclu le propriétaire du LOSC.