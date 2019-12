Lille- Galtier : "Cette compétition mérite qu'on la respecte"

L'entraîneur lillois a assuré que ses joueurs allaient donner le maximum à Chelsea même s'ils sont déjà éliminés de la Ligue des champions.

se déplace à ce mardi (21h) pour son dernier match de la saison en , puisque les Nordistes sont déjà éliminés de toute compétition européenne. Pas une raison pour galvauder ce déplacement à Stamford Bridge pour leur entraîneur, Christophe Galtier.

"C'est frustrant de ne plus rien avoir à jouer. Nous nous sommes tellement investis l'an dernier que nous aurions aimé rêver sur ce dernier match, a déclaré l'ancien stéphanois en conférence de presse ce lundi. Il y a une volonté de continuer à faire grandir le groupe sur ce match particulier.

"Je vais demander à mes joueurs d'être irréprochables dans l'investissement et l'engagement demain (mardi). Cette compétition mérite qu'on la respecte. Nous allons jouer un Chelsea qui va vouloir gagner pour se qualifier car les trois autres équipes sont en course. Ça sera un match de haut niveau."

Mais il a également reconnu : "Je n'ai pas encore mon onze de départ. Je suis dans l'obligation de penser aux trois matches suivants lorsque j'y réfléchi."

Enfin, le technicien a également dressé le bilan de cette phase de poules pour ses joueurs. "Personnellement, j'analyse notre parcours. Nous avons fait des matchs intéressants mais il nous manquait toujours quelque chose et je faisais en sorte d'ajuster cela, a-t-il estimé. Au fur et à mesure de la compétition, mes joueurs se sont découvert la capacité d'aller plus loin sur le plan physique. Ils ont aussi appris que de petites erreurs offensives ou défensives mènent automatiquement à la sanction."