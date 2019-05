Lille - Galtier : "Des joueurs veulent nous rejoindre pour vivre une saison excitante"

À deux jours du déplacement à Rennes en clôture de la saison, l'entraîneur lillois est déjà dans l'anticipation de la saison prochaine.

Présent en conférence de presse ce mercredi à deux jours du déplacement de son équipe à Rennes pour la dernière journée de , Christophe Galtier est revenu sur la saison réussie des Dogues, qualifiés pour la prochaine . Il a également commencé à évoquer la saison prochaine et la suite du projet lillois.

Sur le mercato estival

"Cette semaine, tout s'est accéléré. Notamment dans les missions du Président, de Marc Ingla et Luis Campos pour faire en sorte que les mouvements qui sont programmés (départs et arrivées) puissent se faire le plus rapidement possible. Beaucoup de joueurs sont sollicités et c'est tant mieux. Il y a aussi la volonté de joueurs de nous rejoindre pour vivre une saison prochaine excitante. Ça va dans les deux sens. On sera sur 20-21 joueurs de champ la saison prochaine. Cette année, tout s'est bien enchaîné, on n'a pas eu de grave blessure. Mis à part Xeka, absent, tout le monde est opérationnel au dernier match. C'est à mettre au profit des préparateurs physiques."

Sur le match contre Rennes

"J'ai besoin de voir certaines relations sur le terrain lors du dernier match. Des joueurs vont démarrer et qui n'ont pas eu beaucoup cette chance cette saison."

Sur sa relation avec Luis Campos

"Il y a les profils que j'aimerais avoir dans l'équipe, et les joueurs que Luis a déjà identifiés. Il y aussi un échange où j'écoute ses conseils sur ce que doit être l'effectif avec une compétition européenne."

Sur Thiago Mendes

L'article continue ci-dessous

"Thiago Mendes a réalisé une magnifique saison. Il m'a bluffé. J'ai cherché à quel poste il était le meilleur. Match après match, il a été un élément très important par sa personnalité, son envie de réussir une belle saison et par sa connaissance du jeu. S'il part, il sera remplacé par un joueur du même profil, d'expérience et qui sera un cadre la saison prochaine."

Sur Mike Maigna (élu meilleur gardien de )

"Il voulait effacer la saison dernière. Il a eu une vraie prise de conscience, en début de saison. Sa réussite, c'est la sienne. Son potentiel, tout le monde le connaissait. Cette belle saison qu'il effectue, c'est avant-tout grâce à son travail. Il a modifié son jeu, sa préparation de match. C'est aussi la relation qu'il entretient avec Nuno Santos, l'entraîneur des gardiens."