Lille - Borussia Dortmund : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lille vs Borussia Dortmund

Le LOSC joue une qualification historique en quart de finale de Ligue des champions face à Dortmund, mercredi. Les dernières infos ici.

Après avoir obtenu un match nul prometteur (1-1) à Dortmund, le Lille OSC est en position idéale pour décrocher une qualification inédite en quart de finale de la Ligue des champions. Jamais dans son histoire le club nordiste n’a atteint ce stade de la compétition, et l’occasion est belle de marquer l’histoire.

En pleine confiance, Lille à un pas d’un exploit historique

Pour réaliser un tel exploit, les hommes de Bruno Génésio devront toutefois afficher une meilleure entame que lors du match aller, où ils avaient été dominés en première mi-temps avant de réagir après la pause. Face à eux, le Borussia Dortmund, finaliste de l’édition précédente, tentera de renverser la situation.

Le LOSC arrive en pleine forme avant ce rendez-vous européen crucial. En Ligue 1, Lille s’est imposé face à Montpellier (1-0), consolidant ainsi sa place dans le Top 5 du championnat. À domicile, les Nordistes ont prouvé leur solidité cette saison en battant le Real Madrid (1-0) et en accrochant la Juventus (1-1).

Attention néanmoins à Serhou Guirassy, le meilleur buteur de la compétition avec 10 réalisations, qui représente la principale menace offensive du Borussia Dortmund.

Un Borussia Dortmund sous pression

Le Borussia Dortmund a manqué l’occasion de prendre l’avantage au Signal Iduna Park, et la pression est désormais sur les épaules des joueurs de Niko Kovac. Les Allemands ne sont pas au mieux ces derniers jours, comme en témoigne leur défaite en Bundesliga contre Augsbourg (0-1) ce week-end.

De plus, une dispute entre Julian Brandt et Jamie Gittens lors d’un entraînement aurait créé des tensions au sein du groupe. Néanmoins, Dortmund pourra compter sur un effectif presque au complet pour tenter d’arracher la qualification.

Horaire et lieu du match

Lille - Dortmund

8e de finale retour de Ligue des Champions

Lieu : Stade Pierre-Mauroy

A 18h45 française

Les compos probables du match Lille - Dortmund

Lille : Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro, Ismaily - Mukau, André, Bouaddi - Haraldsson, Mbappé - David

Dortmund : Kobel - Ryerson, Can, Schlotterbeck, Svensson - Sabitzer, Gross - Adeyemi, Brandt, Gittens - Guirassy

Sur quelle chaîne suivre le match Lille - Dortmund ?

La rencontre entre le LOSC et le Borussia Dortmund sera à suivre ce mercredi 12 mars 2025 à partir de 18h45 sur Canal+ Foot et Canal+ Live 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.