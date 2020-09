Ligue des nations - Suède-France : les réactions de Deschamps, Mbappé et Lloris

Découvrez les réactions des joueurs de l'équipe de France et de son sélectionneur après la victoire des Bleus 1-0 en Suède.

Kylian Mbappé au micro de M6

« C'est un nouveau système, à l'extérieur. Une rencontre compliquée. On s'est bien battus. On a posé le ballon quand il fallait. Ce n'était pas facile, on a eu quelques séquences à retenir. On a vu que dans le futur ça pourra être mieux. On va essayer de faire en sorte que ce système marche. C'est un nouveau système mais le plus important c'est la victoire. On commence bien dans ces phases de poule. On va bien récupérer pour être meilleur contre la . On va travailler

C'est le coach qui va décider si je joue. La cheville va bien mais j'ai pris un coup mais ça va aller de mieux en mieux. »

Didier Deschamps au micro de M6

« Compte tenu de la situation sur le plan athlétique même si on a travaillé un petit peu cette semaine au niveau du système, tout n'a pas été parfait et je ne cherche pas à ce que tout soit très bien. C'est un nouveau système qui a été plutôt bien animé. Après on aurait pu faire un peu mieux dans la phase offensive bien évidemment et surtout parce qu'en face c'est le système le plus embêtant à contrer. 4-4-2, il y a énormément de monde sur les côtés.

C'est un bon match de rentrée en tenant compte de la situation athlétique. De toute façon, ici, ce n'est jamais évident. On s'en rappelle la dernière fois quand on est venu. Et cette équipe suédoise met beaucoup de densité donc c'était un match engagé. Ce n'était pas un grand match, c'est un match de rentrée, je ne cherche pas d'excuses. Il faut prendre en compte le niveau athlétique, le manque de repères pour certains, comme Upamecano qui débutait avec nous ce soir. Mais il y la victoire au bout, la récompense, c'est toujours bien. »

Hugo Lloris au micro de M6

« En deuxième mi-temps on a baissé d'intensité on a eu du mal à faire les courses, j'ai trouvé les Suédois très bien physiquement. Ils nous empêcher de jouer la façon dont on voulait.

Il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes, on ne va pas s'adapter à ce système du jour au lendemain, il faut continuer à travailler, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer, la plupart des joueurs n'étaient pas présents en Albanie. C'est plus facile de travailler quand il y a les résultats et les points pris. »