Ligue des nations - Suède-France : la composition des Bleus

Les Bleus évolueront en 3-5-2 face à la Suède avec Rabiot et Upamecano.

La composition des Bleus pour affronter la vient d'être communiquée par la FFF. Et les Bleus joueront en 3-5-2. Rabiot est titulaire et Upamecano va fêter sa première sélection.

Lloris (c) - Kimpembé, Varane, Upamecano - Rabiot, Kanté - Digne, Griezmann, Dubois - Mbappé, Giroud.

Dayot Upamecano va devenir le 909e joueur à porter le maillot de l'équipe de et le sera le 131e club de l'histoire à être représenté par un joueur en Bleu. Quant à Olivier Giroud, avec 98 sélections, il va devenir le 8e joueur le plus capé de l'histoire des Bleus devant Laurent Blanc (97 sélections) et Bixente Lizarazu (97 sélections).