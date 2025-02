Ligue des Champions : tirage corsé pour le PSG et Lille !

Le PSG hérite d’un duel de prestige contre Liverpool, tandis que Lille devra se mesurer au redoutable Borussia Dortmund. Un défi immense !

Le décor est planté : les seize meilleures équipes d’Europe s’apprêtent à s’affronter pour une place en quarts de finale. Pour le PSG et Lille, le défi est immense, mais la Ligue des Champions n’a jamais été une compétition de certitudes. À eux d’écrire leur propre histoire.

Liverpool pour le PSG, un obstacle de taille

Le Paris Saint-Germain va devoir livrer un combat acharné contre Liverpool, une équipe toujours redoutable sur la scène européenne. Leader de la phase régulière, le club anglais n’a cependant remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs, laissant entrevoir quelques failles que le PSG pourrait exploiter.

L’historique entre les deux clubs reste limité, avec seulement trois confrontations européennes : la plus récente lors de la phase de groupes 2018-2019, et une autre en Coupe des Coupes 1997. Cette fois, les Parisiens auront l’avantage de recevoir au match aller, mais devront se surpasser pour aller chercher leur qualification à Anfield, un stade mythique où Liverpool se transcende souvent.

Si Paris parvient à faire tomber Liverpool, le vainqueur de Bruges - Aston Villa l’attendra en quarts de finale, une opposition qui pourrait s’avérer plus abordable sur le papier.

Lille face à l’épreuve Dortmund

Le LOSC, lui, n’a pas été épargné par le tirage puisqu’il croisera la route du Borussia Dortmund, une équipe réputée pour sa solidité à domicile et son ambiance bouillante au Signal Iduna Park. Lille pourra toutefois compter sur un match retour au stade Pierre-Mauroy, un atout non négligeable pour espérer une qualification historique.

Le club nordiste pourra également s’appuyer sur Thomas Meunier, qui a longtemps évolué à Dortmund et qui pourrait fournir de précieuses indications à ses coéquipiers. Et si les Dogues parviennent à créer la surprise, ils affronteront en quarts le vainqueur de Benfica - Barcelone, un défi d’une toute autre envergure.

Un tirage explosif pour les autres clubs

En dehors des clubs français, les quarts de finale offrent plusieurs chocs spectaculaires. Madrid sera le théâtre d’une confrontation électrique entre le Real et l’Atlético, un derby bouillant qui promet une intensité maximale. Cette saison, les deux équipes se sont déjà neutralisées en Liga, et la lutte pour une place en demi-finale s’annonce féroce.

En Allemagne, un autre duel au sommet mettra aux prises le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Ce match entre les deux meilleures équipes de Bundesliga pourrait bien être l’un des plus indécis de ces quarts de finale, d’autant plus que leur dernier affrontement s’est soldé par un score nul et vierge il y a quelques jours.

Dans les autres affiches, l’Inter Milan devra se méfier de Feyenoord, une équipe qui connaît bien San Siro après avoir éliminé l’AC Milan au tour précédent. De son côté, Arsenal aura un déplacement délicat sur la pelouse du PSV Eindhoven, un club qui rêve de faire tomber un géant anglais.

Le tirage complet :

Bruges vs Aston Villa

Lille vs Dortmund

Real Madrid vs Atlético Madrid

Bayern Munich vs Bayer Leverkusen

PSV Eindhoven vs Arsenal

Feyenoord vs Inter Milan

Liverpool vs PSG

Benfica vs Barcelone