Milan éliminé par Feyenoord (1-1) : Théo Hernandez plombe les Rossoneri

Après Maignan à Rotterdam, Hernandez à San Siro : le Milan AC paie cash ses erreurs françaises en barrages de la Ligue des Champions.

En position délicate après une défaite 1-0 à l’aller, le Milan AC a cru à la qualification ce mardi. Dès la première minute, l'équipe de Sergio Conceiçao s'est mise dans le sens de la marche grâce à un but fulgurant de Santiago Gimenez, servi par une percée de Rafael Leao. Les Rossoneri dominaient largement la première période, avec 70 % de possession et plusieurs occasions manquées par Joao Felix et Leao. Mais le match a basculé sur une faute française : après l’erreur de Mike Maignan à l’aller, c’est Théo Hernandez qui a plongé son équipe dans le chaos.

Théo Hernandez, l'erreur fatale

À la 43e minute, le latéral gauche reçoit un premier carton jaune pour avoir tiré le maillot d’Anis Hadj Moussa, alors que l’action était déjà terminée 714. Pire : à la 51e, il tente une simulation grossière dans la surface adverse, plongeant sans contact. L’arbitre ne se laisse pas berner et brandit un deuxième jaune, réduisant Milan à 10 contre 11. Une expulsion naïve et évitable, qui rappelle les récents avertissements de Zlatan Ibrahimovic sur la maturité du joueur.

Getty Images Sport

Privé de son défenseur clé, Milan a craqué. Julian Carranza a égalisé à la 73e sur un centre parfait de Hugo Bueno, profitant d’une défense désorganisée. Les Hollandais, plus réalistes, ont contrôlé les dernières minutes, tandis que les Milanais, épuisés, n’ont pas trouvé la ressource pour reprendre l’avantage.

L'article continue ci-dessous

Une saison européenne gâchée

Avec cette élimination prématurée, Milan rate l’occasion de poursuivre son parcours continental et accéder aux huitièmes de l'épreuve reine. Le club lombard devra se contenter de la Serie A d'ici la fin de la saison, avec comme but de finir dans le Top 5 pour retrouver la C1 au plus vite. Pour Théo Hernandez, la pression monte : son contrat expire en 2026, et les rumeurs de départ pourraient s’amplifier à la suite de son match raté.