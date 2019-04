Ligue des champions - Quarts de finale : streaming, chaînes TV, enjeux... tout ce qu'il faut savoir

Goal vous propose un point complet sur les quarts de finale retour de la Ligue des champions, qui se disputent à partir de mardi.

Les quarts de finale retour de la Ligue des champions débutent ce mardi. Quatre affiches palpitantes sur le programme, avec un suspense qui reste total dans quasiment chacune de ces empoignades. À l'exception de , tombeur de Porto à domicile mardi dernier (2-0), aucune formation ne s'est vraiment détachée pour la qualification. Et même les Reds ont intérêt à rester vigilants à l'Estadio Dragao pour éviter une mauvaise surprise.

Les Merseysiders s'étaient baladés lors de leur dernière visite en terre lusitanienne (5-0). Mais il y a peu de chances pour que leur tâche s'avère être aussi facile cette fois-ci. L'équipe de Conceiçao a progressé depuis, et elle aura aussi à coeur de prendre se revanche et produire une belle prestation devant ses fans.

Victorieux 1-0 à Manchester United, le a aussi de bonnes chances de voir le dernier carré. Les Catalans devront finir le travail à domicile. Vu leur dynamique actuelle et le piètre visage proposé par les Red Devils à l'aller, ça serait une énorme surprise de les voir faillir à cette tâche. Mais, et comme l'a précisé l'ancien Blaugrana Ronaldinho, dans le football tout reste possible. Une énième élimination de suite en quarts de finale serait vécue comme un énorme traumatisme pour les champions d' .

Tout comme son voisin, a aussi un but à remonter. Cela étant, les Eastlands devront le faire à domicile et face à un adversaire de moindre renommée que le Barça, à savoir . Ils préservent encore toutes leurs chances de qualification. Malgré tout, il vaut quand même mieux d'être dans la position des Spurs, vainqueurs à domicile sans encaisser de but, que celle d'Aguero et ses partenaires.

Enfin, le dernier choc de ces quarts mettra aux prises la à l' . C'est peut-être le plus indécis et le plus excitant de tous. Le 1-1 de l'aller laisse place à toutes les prédictions. En 8es de finale, le club néerlandais a déjà prouvé qu'il pouvait faire chuter un grand d'Europe sur ses terres, et il sera très motivé pour réediter cette performance. Les Bianconeri auront donc à être sur leurs gardes, même s'ils enregistrent le retour de Cristiano Ronaldo.

Les rencontres

Les quatres affiches se joueront mardi et mercredi à 21h.

Les matches aller se sont disputées, pour rappel, les 9 et 10 avril.

Les demies de la compétition auront lieu, elles, les 30 avril, 1 mai, ainsi que les 7 et 8 mai pour les matches retour, également tous à 21h.

Ajax -Juve Match retour : 16 avril Johan Cruijff ArenA et Allianz Stadium Livepool-Porto Match retour : 17 avril Anfield et Stadio Dragao Tottenham-Manchester City Match retour : 17 avril White Hart Lane et Etihad Stadium FC Barcelone - Match retour : 16 avril Camp Nou et Old Trafford

Où et quand regarder les matches ?

En les rencontres seront diffusées sur RMC Sport, désormais détenteur exclusif des droits pour les deux compétitions européennes : la et .

Quand auront lieu les demi-finales et la finale ?

Une fois les quarts de finale achevés, se tiendront les demies de l'épreuve reine. Elles auront lieu à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai.

Il n'y aura pas besoin d'effectuer le tirage au sort des demi-finales puisqu'ils ont déjà été faits à l'occasion de celui des quarts. On peut dès maintenant avoir une idée sur les éventuelles affiches qui animeront ce dernier carré.

Première demi-finale : Ajax/Juventus vs Tottenham/Man City

Deuxième demi-finale: Man United/Barcelona vs Liverpool/Porto

Les matches aller de ces demies se tiendront le 30 avril et le 1er mait les retours se dérouleront les 7 et 8 mai.

Les vainqueurs de ces demi-finales se retrouveront en finale de la Ligue des Champions, qui se déroulera le 1 juin 2009 .Ce rendez-vous aura lieu à Wanda Metropolitano, l'enceinte de l'Atletico Madrid.