Pour Ronaldinho, Manchester United peut encore écarter le Barça

L'ancien joueur brésilien, Ronaldinho, estime que MU n'a pas encore perdu toutes ses chances de qualification pour les demi-finales de la C1.

a fait une mauvaise opération en quarts de finale aller de la Ligue des Champions en s'inclinant à domicile contre le FC Barcelone (0-1). Les Red Devils sont en mauvaise posture en vue d'une qualification. Toutefois, avant la seconde manche à Nou Camp, l'espoir reste de mise dans le camp des Anglais.

Les joueurs et leur entraineur y croient et c'est aussi le cas de quelques observateurs, à l'instar de Ronaldinho. Même s'il est un ancien joueur des Blaugrana, l'ex-star auriverde pense qu'un exploit de MU, comparable à celui signé lors du précédent tour contre le PSG (0-2, 3-1), reste tout à fait possible.

"On peut penser que le Barça a fini le travail à Manchester, mais à 1-0 Manchester pense encore être dans le coup, a indiqué le Ballon d'Or 2005. Vu la façon dont le Barça a joué, et le nombre de buts qu'ils marquent généralement, je les vois passer. Je les vois même gagner confortablement. Mais tout se jouera sur le premier but".

"À 0-1, Nou Camp peut devenir nerveux"

Ronaldinho a développé ensuite sa pensée, en précisant que si les choses ne tournent pas en faveur des Catalans il se peut que le doute s'invite et que les visiteurs profitent de la confusion pour enfoncer le clou et remporter la mise : "si c'est le Barça qui marque en premier, alors ça va être une très longue soirée pour Manchester United. Par contre, si c'est MU qui prend les devants, alors ça rendra les supporters nerveux et on ne peut jamais savoir ce qui peut se produire".

À noter que le Barça n'a plus été battu à domicile en Ligue des Champions depuis le 1er mai 2013 face au . Cela fait donc six ans. 31 équipes ont depuis rendu visite aux Blaugrana dans leur fief sans parvenir à l'emporter. Alors que les pronostics lui sont complètement défavorables, MU rêve secrètement de pouvoir briser cette série.