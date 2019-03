DIRECT - Ligue des champions : un choc Barça - Manchester United en quarts

Le tirage au sort des quarts de finale de la a enfin dévoilé son verdict.

Il est à noter que le tableau des demi-finales a également été dévoilé.

Les affiches sont les suivantes :

Amsterdam - Turin

-

-

-

Demi finale 1 : Vainqueur Tottenham - Manchester City vs vainqueur Ajax-Juve.

Demi finale 2 : Vainqueur Barça - United contre vainqueur Liverpool - Porto.

22 - Lionel Messi has scored 22 Champions League goals against English clubs; more than any other player in the competition. Devilish. pic.twitter.com/DnfOQ5fga9