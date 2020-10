Ligue des champions – Olympiakos-Marseille se jouera à huis clos

Le premier ministre grec en a fait l'annonce ce mardi.

En moins de 24 heures, on est passé de l'optimisme au pessimisme en Grèce. Lundi, le gouvernement grec avait autorisé le retour des supporters, en nombre limité, dans les stades.

Malgré le coronavirus, on attendait donc 3500 spectateurs pour la rencontre entre l' et l' . Mais ce mardi, le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a fait volte-face : « La présence de supporters envoie le mauvais message aux citoyens, à un moment où tout rassemblement doit être évité, et les mesures sanitaires strictement observées », a-t-il déclaré.

Ainsi, aucun spectateur ne pourra assister à la rencontre qui se jouera mercredi (coup d'envoi à 21h00).