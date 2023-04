Ligue des Champions : Manchester City résiste au Bayern Munich et file en demi-finale

Après le match nul (1-1) à Munich, Manchester City se hisse en demi-finale de Ligue des Champions et y affrontera le Real Madrid.

C'est avec une avance confortable que Manchester City se déplaçait sur la pelouse du Bayern Munich ce mercredi. Après leur victoire 3-0 à l'Etihad Stadium, les Cityzens avaient déjà un pied et demi en demi-finale au moment d'affronter le Bayern à l'Allianz Arena.

Le Bayern dominateur mais maladroit

Avec un retard à combler, les Bavarois se montrent offensifs dès le début de rencontre et tentent de trouver la faille. Leroy Sané avait l'occasion de relancer la confrontation juste après le quart d'heure de jeu mais croise trop sa frappe devant Ederson. Dans la foulée, Dayot Upamecano écope d'un carton rouge pour une faute sur Erling Haaland qui filait au but, mais est finalement sauvé par une position de hors-jeu de l'attaquant norvégien.

Les hommes de Thomas Tuchel continuent de dominer et surtout de manquer de réalisme, à l'image d'un Sané décidément maladroit ce soir. À la 38è minute, Clément Turpin accorde un penalty très généreux à City suite à une main d'Upamecano, déjà en difficulté à l'aller. Erling Haaland s'élance mais, comme Olivier Giroud et Khvicha Kvaratskhelia mardi, manque totalement son penalty, qu'il envoie dans les tribunes du stade. Malgré deux nouvelles énormes occasions munichoises en fin de première période, les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 0-0.

Haaland trop puissant

Le deuxième acte repart sur les mêmes bases avec une domination bavaroise, mais Kingsley Coman et ses coéquipiers n'arrivent toujours pas à ouvrir la marque. C'est justement après une énorme occasion du Français qu'ils se font surprendre.

Sur un contre lancée par une remise d'Haaland sur Kevin De Bruyne, le Belge sert son attaquant qui, d'un crochet dévastateur, élimine Dayot Upamecano avant de conclure devant Yann Sommer (1-0, 57è).

Les Bavarois poussent pour revenir et Mathys Tel pense même égaliser mais est finalement signalé hors-jeu à son tour. C'est finalement sur un penalty, suite à une main mancunienne, que Joshua Kimmich remet son équipe dans la partie en frappant en force (1-1, 82è). Mais le Bayern revient trop tard et est finalement éliminé en quart de finale pour la 3è saison consécutive. De son côté, Manchester City accède au demi-finale pour la troisième année de rang et retrouvera son bourreau de l'an dernier le Real Madrid pour une place en finale.