Ligue des champions : Manchester City menacé de suspension, l'UEFA met la pression

Manchester City est menacé d’exclusion de Ligue des champions tout comme Gérone la saison prochaine.

Respectivement qualifiés pour la prochaine Ligue des champions via leur classement en LaLiga et Premier League, Gérone et Manchester City pourraient ne pas disputer la Coupe aux grandes oreilles la campagne qui arrive. La faute à un même actionnaire qui détient les deux formations.

La participation de Gérone dépend de City

Champion en titre de la Ligue des champions, Manchester City sera détrôné au soir du 1er juin prochain après la finale entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Mais les Skyblues pourraient manquer le rendez-vous la saison prochaine bien qu’ils aient validé leur billet pour le tournoi à travers le championnat anglais.

Selon les informations de l’UEFA, le City Group Football, qui détient Manchester City, va devoir réduire sa participation dans le capital de Gérone pour que le club révélation de la saison en LaLiga puisse prendre part à la première Ligue des champions de son histoire la saison prochaine. Le règlement interdisant que deux équipes participent à la même compétition européenne si elles ont le même propriétaire a dû s'adapter à l'expansion récente des consortiums de clubs, sous des formes juridiques variées.

En effet, dans une lettre envoyée mercredi aux responsables des formations européennes, l'instance de contrôle financier des clubs (CFCB) de l'UEFA précise que cette interdiction couvre de multiples cas "d'influence décisive" d'une entité sur la conduite de plusieurs clubs, bien au-delà du "contrôle" lié à la majorité du capital.

Jusqu’au 3 juin pour se conformer

Alors que Gérone (détenu à 47% par le City Group depuis 2017) est confiant d’être en C1 en se basant sur le respect des règles UEFA puisque le consortium émirati n'a pas de participation majoritaire, la CFCB complique les choses. Selon l’instance, il suffit qu'une entité « détienne 30% ou plus du capital ou des droits de vote du club », ou même seulement 10% si elle est son principal actionnaire, selon ce que rapporte RMC Sport.

Selon la date fixée par l’UEFA, si Manchester City et Gérone souhaitent tous les deux participer à la Ligue des champions la saison prochaine, le City Group va devoir descendre dans le capital du club catalan d'ici le 3 juin. Par ailleurs, la lettre de la CFCB, pour éviter une vente précipitée des parts, offre aux clubs une possibilité temporaire, limitée à la saison à venir : transférer les actions dans un fonds fiduciaire sans droit de regard, sous le contrôle de l'UEFA.