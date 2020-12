Ligue des Champions - Le point sur les qualifiés, reversés et éliminés

Mardi, la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions a livré ses premiers verdicts. Le point complet sur la situation en C1.

Mardi soir, la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions a livré ses premiers verdicts.

Si la soirée a notamment été marquée par le match arrêté entre le et l' , reporté à ce mercredi (18h55), les groupes E, F, G sont désormais fixés. Le groupe H, dans lequel figurent Leipzig (qualifié), , Paris et Basaksehir demeure toutefois suspendu, pour les raisons précédemment expliquées.

Rappelons que suite à la défaite de Manchester United face aux Allemands (3-2), le Champion de n'a besoin que d'un match nul face aux Turcs au Parc des Princes pour s'emparer de la tête du groupe, mais qu'il est déjà assuré de disputer les phases finales de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Douze équipes déjà qualifiées, encore du suspense ce mercredi soir

Suite aux derniers résultats, on connaît désormais les premières équipes qualifiées, reversées en et éliminées. Ainsi, les douze équipes qualifiées sont celles-ci : , le Séville FC, Dortmund, la Rome, la , le , le , le PSG, le , , le et .

Pour rappel, les équipes classées troisièmes sont automatiquement reversées en seizièmes de finale de la Ligue Europa. Krasnodar, le Club Bruges, le et Manchester United vont donc devoir se contenter de la C3 lors des prochaines semaines. Une véritable désillusion pour les Red Devils, premiers de groupe mardi matin.

Enfin, Rennes, le , Ferencvaros, Istanbul Basaksehir et le FC Midtjylland disent d'ores et déjà adieu aux soirées européennes pour cette saison, tous derniers de leur poule respective. Le , l'un des trois représentants tricolores, a eu du mal à se hisser au niveau de la C1 pour sa première participation.

Ligue des champions : La Juve corrige le Barça, Leipzig qualifie le PSG

Ce mercredi soir, les groupes A, B, C et D livreront à leur tour leur verdict. Dans le groupe A, le Bayern Munich est assuré de terminer en tête, tandis que le mystère reste entier derrière lui. Dans le groupe B, les quatres équipes (Borussia M'Gladbach, Chakhtar Donetsk, et ) se tiennent en seulement trois points. Dans le groupe C, City et Porto ont déjà décroché leur billet pour les phases finales, mais l'OM et l' se disputeront une place en Ligue Europa. Enfin, le groupe D n'est pas dénué de suspense, puisque si Liverpool terminera leader et le FC Midtjylland dernier, l' Amsterdam et l' Bergame tenteront de rejoindre les Reds parmi les qualifiés.