Ligue des champions : La Juve corrige le Barça, Leipzig qualifie le PSG

Soirée très étrange en Ligue des champions : le match du PSG a été interrompu tandis que la Juve a humilié le Barça.

L'affiche de la soirée opposait le Barça à la Juve et elle a tenu toutes ses promesses. Le a de son côté assuré sa qualification et celle du PSG dont le match a été interrompu.

Groupe H : Leipzig qualifie le PSG

PSG – : match interrompu et éventuellement reporté mercredi à 18h55.

Notre article détaillé : "Le match PSG-Basaksehir interrompu : le quatrième arbitre accusé de racisme"

Plus d'équipes

RB Leipzig – : 3-2

Le RB Leipzig s'est fait peur mais avec cette victoire, le club allemand se qualifie pour les huitièmes de finale et assure également la présence du PSG à ce stade de la compétition.

Dominateurs, les Allemands ont mené 3-0 avec des buts d'Angelino (2e), Haidara (13e) et Kluivert (69e).

United s'est ensuite rebiffé, réduisant, en vain, l'écart par Fernandes (80e, s.p..) et Pogba (82e) qui était remplaçant au coup d'envoi.

Groupe E : Rennes sort par la petite porte

Rennes – : 1-3

Triste fin pour le pour sa première participation en . Les Bretons se sont inclinés 3-1 à domicile face au sextuple vainqueur de la et quittent la compétition phare de l'UEFA avec un seul petit point.

Le résumé détaillé du match : "Rennes - Séville 0-2, Le Stade Rennais par la petite porte"

– Krasnodar : 1-1

Chelsea avait besoin d'un nul pour assurer la première place du groupe. Mission accomplie. C'est Rémy Cabella qui a ouvert le score (24e) avant que Jorginho égalise quatre minutes plus tard sur penalty (28e).

Groupe F : La dans la douleur

Lazio Rome – Club Bruges : 2-2

Sous un véritable déluge, la Lazio a validé son billet pour les huitièmes de finale mais ce fut laborieux. Correa avait ouvert le score (12e) avant que Vormer égalise pour les Belges deux minutes plus tard.

Ciro Immobile redonnait l'avantage aux siens sur penalty (27e) puis Sobol était expulsé pour Bruges à la 38e minute. En infériorité numérique, Bruges égalisait par Vanaken (76e) et faisait trembler la Lazio jusqu'au bout : dans les arrêts de jeu, De Ketelaere voyait sa frappe venir mourir sur le transversale de Pepe Reina, le portier laziale…

– : 1-2

Sans Haaland, blessé et forfait, le Borussia Dortmund a atteint son objectif : finir en tête de son groupe. Mené 1-0 juste après le quart d'heure de jeu (but de Driussi), le BVB s'est réveillé en deuxième période et a renversé la vapeur avec des réalisations de Piszczek (68e) et Witsel (78e).

On retiendra également l'entrée en jeu de Youssoufa Moukoko qui devient le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des champions à 16 ans et 18 jours.

L'article continue ci-dessous

Groupe G : Un Cristiano Ronaldo des grands soirs

– Ferencavros : 1-0

Grâce à un but de Popov à la 60e, le Dynamo Kiev s'impose et se qualifie pour la Ligue Europa. Ferencvaros termine à la dernière place du groupe avec un point.

– : 0-3

Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo. Une affiche de rêve mais ce soir, on a surtout vu la Juventus et Cr7. Le Portugais a porté son équipe qui s'est imposé 3-0. Ronaldo a signé un doublé (deux penalties, 13e et 52e) et Mckennie a également marqué (20e).

Avec cette victoire 3-0, la Juve en profite pour s'emparer de la première place du groupe au détriment du Barça !