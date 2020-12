OFFICIEL - PSG-Basaksehir reporté au mercredi 9 décembre à 18h55

Le match entre le PSG et Basaksehir a été interrompu après des accusations de racisme envers le quatrième arbitre qui aurait désigné Achille Webo, membre du staff de Basaksehir par le terme roumain « negru ».

Le match a ainsi été suspendu et n'a pas repris. Le match sera reporté ce mercredi et se jouera à partir de 18h55.

La rencontre entre le PSG et Basaksehir devrait reprendre à la 13e minute, moment de l'interruption de la rencontre.

Dans un tweet, l'UEFA a annoncé l'ouverture d'une enquête : « L'UEFA a pris connaissance d'un incident lors du match de de ce soir entre le et et mènera une enquête approfondie. Le racisme et la discrimination sous toutes ses formes n'ont pas leur place dans le football. »

L'UEFA a également décidé de remplacer les quatre membres du corps arbitral pour la « nouvelle » rencontre entre le PSG et Basaksehir. L'arbitre sera le Néerlandais Danny Makkelie.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.



Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism