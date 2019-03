Ligue des champions - Ligue fermée, système de relégations/promotions : un nouveau format en 2024 ?

Le format de la Ligue des champions pourrait être renouvelé en 2024. La prestigieuse pourrait devenir une ligue fermée avec promotions et relégations.

La pourrait être largement remodelée à l'horizon 2024. Selon le Wall Street Journal, un nouveau format devrait être mis en place cette saison-là avec de profonds changements par rapport au déroulement que l'on connaît aujourdui avec 32 équipes réparties en 8 groupes de quatre puis une phase finale qui débute avec les huitièmes.

Un renouvellement minime chaque année ?

Si tous les détails n'ont pas été dévoilés concernant le nouveau format, il pourrait s'agir d'une ligue fermée, réunissant toujours 32 équipes, avec un système de promotions et relégations. Un système qui aurait offrirait plus de garantie aux "gros" clubs qualifiés en leur permettant d'avoir de plus grandes chances de se qualifier chaque saison. Le renouvellement des équipes engagées d'année en année serait ainsi minime par rapport à l'actuel (ou le classement des championnats nationaux est très variable).

Toujours selon le média britannique, quatre équipes seraient reléguées à l'issue de chaque saison, remplacées la saison suivante par quatre promus, dont le moyen de désignation n'est pas connu pour le moment.

Si le déroulé de la nouvelle compétition n'a pas non plus été détaillé, chaque équipe jouerait au minimum 14 rencontres (contre 13 actuellement, seulement pour les deux finalistes). Le nombre de matches augmenterait donc fortement, s'accompagnant mécaniquement d'une augmentation des revenus pour les organisateurs. Enfin, si la Ligue des champions ne se substituerait pas aux championnats nationaux, les rencontres seraient disputées le week-end, et non plus en semaine comme c'est le cas actuellement.