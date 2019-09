Ligue des Champions - Karim Benzema (Real Madrid) raconte son but en finale contre Loris Karius (Liverpool) en 2018

L’attaquant du Real Madrid est revenu sur son but sorti de nulle part lors de la finale de la Ligue des Champions 2018.

Les supporters de s’en rappellent comme d’un cauchemar, ceux du comme d’un rêve. Pour les supporters du football, neutres, il s’agit surtout de l’un des buts les plus fous marqués lors d’une finale de Ligue des Champions. Ce fameux 26 mai 2018, Karim Benzema est rentré dans l’histoire de la compétition.

Stade Olympique de Kiev ( ), 51e minute. Le ballon en profondeur est trop long pour Karim Benzema, mais l’attaquant reste à proximité du gardien des Reds, Loris Karius, qui veut relancer vite de la main. Trop vite, même, puisque le portier voit sa transmission contrée par l’attaquant madrilène… droit dans ses buts. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais exulte, la Maison Blanche était alors lancée vers son 13e titre dans la compétition reine.

Karim Benzema : "Celui qui croit à la chance, bah il mange des chips dans son canapé"

"J’anticipe qu’il va mettre la balle là-bas. Normalement, il aurait dû la mettre en l’air. Tous les gardiens auraient fait ça. Mais je me suis dit, peut-être que…", s’est souvenu Benzema lors d’un reportage diffusé par RMC Sport, avant que son président Florentino Perez ne prenne également la parole pour évoquer un geste "extraordinaire", "un vrai but de renard".

"Ce but, c’est pas du hasard. Celui qui croit que c’est un but de chance ou de hasard, bah il est devant sa télé, il mange des chips. Moi qui aime beaucoup la Ligue des Champions, il me fallait ce but en finale. L’émotion ressentie, c’est l’une des meilleures depuis que je joue au foot, depuis que je suis tout petit. Une émotion unique…". Pour Benzema comme pour tous les fans de football… sauf ceux de Liverpool et du .