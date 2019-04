Ligue des Champions - Ajax-Juventus (1-2) : nouvel exploit de la bande à De Ligt, qui file en demies !

Après le Real Madrid, l’Ajax a obtenu le scalp de la Juventus ce mardi. Les Néerlandais n’ont pas fini de nous surprendre et filent en demi-finales !

Quel match ! Dominée lors du premier acte suite à l’ouverture du score de l’inévitable Ronaldo, l'équipe de l’ Amsterdam a su trouver les ressources nécessaires pour l’emporter sur la pelouse de la (2-1), ce mardi. Auteurs d’une excellente seconde période, les Néerlandais se sont courageusement qualifiés pour les demi-finales ! Cette équipe n’a certainement pas fini de nous surprendre…

Ronaldo, encore lui

Il ne fallait pas s’attendre à un remake du quart de finale aller, lorsque la Juventus avait difficilement obtenu le match nul (1-1) sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam ! Pour la manche retour ce mardi, les hommes de Massimiliano Allegri ont d’abord montré un visage bien plus conquérant devant leurs supporters, tandis que les Amstellodamois n’ont, dans un premier temps, pas réussi à développer un jeu aussi flamboyant qu’une semaine auparavant.

Mais certaines choses ne changeront jamais ! Un homme, en particulier : Cristiano Ronaldo. À l’aller, le Portugais avait déjà permis aux siens d’ouvrir le score de la tête, juste avant la fin de la première période. Et CR7 a récidivé ! Après plusieurs phases offensives dangereuses pour la Vielle Dame, le quintuple Ballon d’Or profitait d’un corner parfaitement botté par Pjanic pour mettre son équipe devant (28e) !

L'article continue ci-dessous

46 secondes à l’aller, 6 minutes au retour

Certaines choses ne changent jamais… Et la Juventus l’apprenait également à ses dépens dans la foulée. À l’aller, déjà, les Blanc et Noir s’étaient fait reprendre juste après le retour des vestiaires. 46 secondes après, pour être exact, sur un festival de Neres, laissé bien tranquille par la défense turinoise. Cette fois, les pensionnaires de attendaient 6 minutes avant de permettre à Ziyech de frapper des 30 mètres, et Van de Beek contrôlait finalement la tentative manquée de son coéquipier pour égaliser à bout portant (34e) ! Quel scénario juste avant la pause !

Bien décidée à, cette fois-ci, retenir les leçons du passé, la Juve mettait beaucoup d’impact dès la reprise. Mais ce sont bien les Néerlandais qui se montraient dangereux… Et d’une main ferme, Szczesny sauvait littéralement la Vieille Dame face à Ziyech ! Dans la foulée, le portier turinois soulageait une nouvelle fois les siens en repoussant une frappe parfaite de Van de Beek ! La Vieille Dame reculait dangereusement, mais ne cédait pas.

De Ligt éteint l’Allianz Stadium

La rentrée de Kean pour Dybala ne changeait rien. La Juve souffrait et même CR7 se forçait à faire les retours défensifs ! Et ce qui devait arriver, arriva. Sur un énième corner, De Ligt sautait plus haut que tout le monde pour donner l’avantage aux Néerlandais (67e) ! Et c’était largement mérité ! Ronaldo se saisissait du ballon et haranguait son équipe pour égaliser rapidement, mais ses coéquipiers ne le suivaient pas… Au final, ils ne l’ont jamais vraiment suivi.