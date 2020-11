Ligue des champions féminine : Lyon-Juventus et PSG-Gornik Leczna en seizième de finale

Les équipes féminines de Lyon et du PSG sont fixées sur leur sort pour les seizièmes de finale de la Ligue des champions.

L'UEFA a procédé ce mardi au tirage au sort des seizièmes de finale de la , tour qui marque l'entrée en lice des meilleures équipes après les deux tours préliminaires.

L'Olympique Lyonnais, sept fois vainqueur de la Ligue des champions, dont les cinq dernières éditions, affrontera la de Turin. La section féminine de la Juventus a été créée en 2017 et a remporté la en 2018, 2019 et 2020.

Si la Juventus possède quelques noms connus comme l'internationale italienne Sara Gama (ex-PSG) ou les Suédoises Linda Sembrant (ex- ) et Lina Hurtig, troisièmes de la dernière féminine, c'est bien l'Olympique Lyonnais qui sera le grandissime favori de cette double confrontation de le match aller sera joué en .

De son côté, le PSG, actuellement en tête de la D1 féminine, sera opposé au club polonais du Gornik Leczna, vainqueur des trois derniers championnats de . Le match aller se jouera en Pologne.

Concernant le calendrier de ces seizièmes de finale, les matches aller auront lieu les 9 et 10 décembre et les matches retour se disputeront les 15 et 16 décembre.