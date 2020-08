Ligue des champions - Coman : "Une finale PSG-Bayern ? Ce serait beau"

L'ailier bavarois, formé au PSG, se verrait bien défier son ancien club en finale de la Ligue des champions.

Ils ne sont plus que cinq à pouvoir prétendre à la victoire finale en , après le très large susccès du sur Barcelone (8-2) en quart de finale. Interrogé après la rencontre, Kingsley Coman se projette déjà sur sa finale de rêve, sans oublier qu'il reste une demie à disputer.

"On a fait un super match, un très très gros match. On est vraiment satisfait, on est tous heureux. On va bien en profiter avant de se reconcentrer pour la demi-finale", a analysé l'ailier tricolore.

"Une finale PSG-Bayern? Ce serait beau, ce serait beau. Mais avant il y a une demi-finale où l’on va affronter ou . D’abord la demie, et après la finale."

Plus d'équipes

L'international français, entré en fin de rencontre face aux Blaugrana, livre également son sentiment sur la force de ce Bayern, déjà auteur d'un doublé national et qui semble favori à Lisbonne. "Sur le plan collectif, je pense que c’est le meilleur Bayern que j’ai connu. On est vraiment tous ensemble, on est solidaires, a encore estimé l’ancien titi du PSG. Il y a vraiment un très bon état d’esprit. Depuis que je suis là, c’est l’année où il y a la meilleure cohésion d’équipe."