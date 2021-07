Ligue des Champions africaine : Al Ahly conserve son titre

Le club cairote d’Al Ahly a de nouveau été couronné champion d’Afrique ce samedi. En finale, les Egyptiens ont dominé Kaizer Chiefs (3-0).

Al Ahly reste le maitre absolu du continent africain. Il l’a prouvé en s’adjugeant ce samedi sa dixième C1 africaine, et la deuxième d’affilée. En finale, disputée à Casablanca au Maroc, les Egyptiens se sont défaits de la formation sud-africaine de Kaizer Chiefs (3-0).

Al Ahly a déroulé à dix

Dans cette partie, les débats ont été longtemps équilibrés et Al Ahly ne s’est détaché au score que lorsqu’il s’est retrouvé en supériorité numérique (45e). Mashiane a plombé les siens en toute fin de première période en récoltant un rouge suite à une intervention violente sur un adversaire.

Le score a été débloqué par le meneur du jeu Sherif à la 53e minute du jeu, d’un subtil piqué sur le gardien des Kaizer Chiefs. Ensuite, et profitant des espaces laissés par la défense sud-africaine, Magdi Kafsha (64e) et El Soulia (74e) ont corsé l’addition sur de belles frappes sous la transversale, décochées depuis l’entrée de la surface.

Troisième sacre pour Mosimane

Ironie du sort, c’est un Sud-Africain qui a mené Al-Ahly à la gloire. Pitso John Mosimane, l’ancien sélectionneur des Bafana Bafana, était en effet sur le banc de l’équipe. Il réussit à remporter le titre suprême pour la deuxième fois d’affilée alors qu’il n’est en charge de l’équipe que depuis 18 mois. Et c’est sa troisième consécration dans cette compétition puisqu’il avait déjà gagné en 2016 avec Mamelodi Sundowns.

On soulignera aussi qu’avec ce triomphe, Al-Ahly a deux fois plus de couronnes africaines que les deux autres clubs les plus titrés de l’Afrique, à savoir le rival national de Zamalek et le TP Mazembe.

A la fin de l’année, la formation cairote va encore participer au Mondial des clubs, où elle pourrait éventuellement croiser le fer avec Chelsea. Jusque-là, et malgré cinq participations, elle n’a jamais réussi à atteindre la finale de l’épreuve. Un beau défi pour Mosimane et ses hommes.