Ligue des champions : Adrien Rabiot fracasse la célébration du PSG et ses supporters

La fête a viré au chaos. Et Adrien Rabiot, loin de rester muet, a violemment taclé les débordements autour du sacre européen du PSG.

Le PSG règne désormais sur l’Europe. Vainqueur de l’Inter avec un score sans appel de 5-0, le club parisien a célébré son premier sacre continental avec faste. Mais derrière les flonflons, des scènes bien plus sombres ont envahi les rues françaises. Débordements, violences, affrontements : le bilan est lourd. Adrien Rabiot, interrogé par La Gazzetta dello Sport, n’a pas mâché ses mots face à ces dérives.

Le message fort de Rabiot

Dans un contexte tendu, où des tensions entre supporters marseillais et parisiens ont encore enflammé les esprits, le joueur français a livré une réaction sans détour. Alors que certains supporters du PSG ont profité des festivités pour adresser des piques à Marseille, Rabiot a tenu à rappeler une autre vision du football.

« Il est absurde de célébrer une Ligue des Champions avec des insultes et de la violence, ou de tout saccager et de chercher la bagarre avec la police. On peut gagner ou perdre dans la rivalité. Mais il est important que le football redevienne un jeu et une passion partagés pacifiquement par tous ».

L'article continue ci-dessous

Loin de se concentrer uniquement sur la rivalité PSG-OM, le milieu tricolore a pointé la nécessité de redonner au football son caractère festif et fédérateur. Il n’a pas oublié non plus de saluer la performance parisienne contre l’Inter, qualifiant la rencontre de « grand match ».